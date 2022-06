Drempel omlaag voor isolatie huizen: nul procent rente voor de lagere inkomens

Een woning in Rijswijk wordt geïsoleerd tijdens de Dag van de Isolatie in 2016. Beeld ANP / ANP

Ook kunnen eigenaren voortaan subsidie krijgen als zij slechts één isolatiemaatregel tegelijk treffen. Dat schrijft minister De Jonge van Volkshuisvesting donderdag aan de Tweede Kamer. De maatregelen zijn deel van De Jonges uitwerking van de afspraken uit het regeerakkoord.

Rutte IV wil voor 2030 alle slecht geïsoleerde woningen en gebouwen een opknapbeurt geven. Onlangs werd al bekend dat vanaf 2026 geen nieuwe cv-installaties meer mogen worden aangelegd. Bij vervanging is er alleen nog de keuze tussen een hybride warmtepomp of een duurzaam alternatief, zoals een volledig elektrische warmtepomp of aansluiting op het warmtenet.

Er zijn in Nederland 4,4 miljoen koopwoningen. Een groot deel daarvan heeft inmiddels dubbel glas (90 procent), gevel- en dakisolatie (80 procent) en vloerisolatie (70 procent). Er zijn echter ook nog 900 duizend koopwoningen waaraan nog weinig tot niets is verbeterd. Die zitten voor een groot deel in de lagere prijsklasse.

Gunstige voorwaarden

Omdat vooral veel huizenbezitters in de lage- en middeninkomensgroepen aanhikken tegen de investeringskosten, wil het kabinet de voorwaarden gunstiger maken. De Jonge verwijst naar onderzoek van De Nederlandsche Bank waaruit blijkt 15 tot 20 procent van de eigenaren nu financieel niet in staat is om te verduurzamen. ‘Deze huishoudens vragen onze aandacht.’

Het Nationaal Warmtefonds, dat leningen vertrekt voor energiebesparende maatregelen, begint daarom per 1 oktober met het verstrekken van leningen tegen een rente van nul procent aan minder draagkrachtige woningeigenaren. Die lossen vervolgens af naar draagkracht. Het risico van een restschuld die niet afbetaald kan worden, wordt gedragen door het fonds, opdat niemand structureel in financiële problemen kan komen.

Voor iedereen wordt het makkelijk om stap voor stap te gaan werken. Nu hangt aan subsidies en gunstige leningen meestal nog de eis dat er meerdere maatregelen mee gefinancierd worden. Die eis verdwijnt. ‘Het gehele financieringsbedrag kan dan desgewenst aan zonnepanelen worden besteed', aldus De Jonge.

Harde eisen per 2030

Voor alle huurwoningen en gebouwen verdwijnt in de komende jaren de vrijblijvendheid. Woningcorporaties en vastgoedeigenaren worden verplicht hun panden in 2030 op orde te hebben. Anders mogen ze niet meer worden verhuurd. Die wettelijke eisen gelden vanaf 1 januari 2030. Binnenkort worden de precieze normen bekend, zodat eigenaren duidelijkheid hebben over de maatregelen die zij in de komende zeven jaar in elk geval nog moeten nemen. Ook kunnen kopers de eisen dan meenemen in hun overwegingen bij het investeren in panden of het afsluiten van leningen en hypotheken.