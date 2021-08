Dreigt met heropening hoger onderwijs een ‘Dansen-met-Janssen-fiasco’? ‘Dit is veel meer gecontroleerd’

Hbo-leerlingen in de collegebanken vóór de coronacrisis. Vanaf dit collegejaar krijgen ze weer les zonder zich aan de afstandsregel te moeten houden. Patricia Bruijning: ‘Ik denk dat dit het moment is om dat te proberen.’ Beeld Marcel van den Bergh

Naar alle waarschijnlijkheid maakt demissionair premier Rutte vrijdag bekend dat de mbo’s, hogescholen en universiteiten vanaf het nieuwe collegejaar open mogen zonder dat in de collegebanken de afstandsregels gehandhaafd moeten worden. Wel blijft het aantal studenten per ruimte beperkt.

De risico’s van deze versoepeling zijn niet nul, erkent kinderarts-epidemioloog Patricia Bruijning. Maar dat hoeft ook helemaal niet. ‘Als we alle besmettingen willen voorkomen, moeten we het hoger onderwijs niet open gooien. Dan moeten we allemaal thuis blijven zitten. Maar dat hebben we nu lang genoeg gedaan. Je moet verantwoorde risico’s nemen.’

Van de mensen die tussen 1996 en 2003 geboren zijn, is iets meer dan eenderde volledig gevaccineerd. Dat lijkt nog niet genoeg voor groepsimmuniteit in de collegebanken.

Bruijning: ‘De vaccinatiegraad onder studenten moet inderdaad nog omhoog. Maar dat gaat in het najaar ook wel gebeuren. Het aantal mensen dat één dosis heeft gehad, ligt namelijk aanzienlijk hoger dan die eenderde (64 procent, red.). Deze leeftijdsgroepen zijn gewoon pas als laatste begonnen met vaccineren. Toen kwam ook de zomervakantie daar nog overheen.

‘Toch is het aantal mensen dat immuniteit heeft in deze leeftijdsgroep best hoog. Veel hebben namelijk het coronavirus al gehad. Dat blijkt ook uit onderzoek van bloedbank Sanquin. En al geeft een doorgemaakte coronabesmetting bij de deltavariant geen 100 procent bescherming, het zorgt er wel voor dat de kans dat het virus van mens op mens overspringt aanzienlijk kleiner is.

‘Voor het voortgezet onderwijs hebben wij gemodelleerd hoe de situatie eruit ziet als scholen in augustus bij een beperkte vaccinatiegraad weer open gaan. Zelfs als maar een deel van de mensen gevaccineerd is, ging het aantal uitbraken op scholen in onze modellen omlaag. Als rond de 40 procent van de scholieren één vaccindosis en 15 procent twee -doses gehad heeft, is het effect al behoorlijk groot.

‘Je moet kijken: waar staan we nu? We hebben in Nederland een dalend aantal infecties. Ook bij de rest van de bevolking neemt de immuniteit toe. Voor de ziekenhuisopnames denk ik dat het effect van deze versoepeling meevalt, ook omdat studenten relatief weinig in het ziekenhuis terecht komen.’

Als de epidemiologische situatie het heropenen van het hoger onderwijs net toestaat, is het dan wel verstandig om ook meteen de afstandsregel los laten?

‘Ik denk dat dit het moment is om dat te proberen, ja. Als je de anderhalve meter handhaaft, kun je geen volwaardig onderwijs geven. Om studenten weer normaal college te laten volgen, zal je dat moeten loslaten. Dat is een-op-een aan elkaar verbonden.

‘Ik kan me goed voorstellen dat dat nu als een acceptabel risico wordt gezien. Het onderwijs heeft ontzettend te lijden gehad onder de coronamaatregelen. Met name het hoger onderwijs is daardoor ernstig en langdurig getroffen. Ik ben het er helemaal mee eens dat de volgende stap in de versoepelingen daar gezet wordt.’

Waarom speelt het kabinet niet op safe door bijvoorbeeld pas per 1 oktober deze versoepelingen door te voeren? Dreigt niet een fiasco in de trant van Dansen-met-Janssen?

‘Dit is veel meer gecontroleerd. Toen is versoepeling op versoepeling op versoepeling gestapeld. Nu laten we niet alles in een keer los. Het gaat puur om onderwijsmomenten. Studenten hebben een vaste zitplaats, dus je komt tijdens een college niet met heel veel verschillende mensen in contact. Het is niet te vergelijken met festivals of nachtclubs.

‘Bovendien zit je nu eenmaal met het begin van het collegejaar. Je kunt wel tot oktober wachten met versoepelen, maar dan gooi je alle jaarschema’s in de war. Dat heeft behoorlijke consequenties.

‘Ik zou er wel voorstander van zijn om er een aantal dingen naast te zetten. Ik zou er bijvoorbeeld bij niet-gevaccineerde studenten op aandringen dat ze voorlopig zelftesten blijven gebruiken. Zorg ook dat je die CoronaMelder-app op je telefoon geïnstalleerd hebt. Mocht je dan in de collegebanken naast iemand hebben gezeten die besmet blijkt te zijn, dan weet je dat in ieder geval. Het zijn relatief kleine dingen, die toch enorm kunnen helpen. Dat weten we ook uit modelleringsonderzoek.

‘Let ook goed op ventilatie. De hoeveelheid luchtcirculatie moet zijn aangepast aan de hoeveelheid studenten in een ruimte. Tijdig luchten, ook. Niet alle studenten twee uur lang in een bedompt kamertje laten zitten, zonder tussendoor de ramen tegen elkaar open te zetten. Zorg dat er goede richtlijnen voor komen.’

kinderarts-epidemioloog Patricia Bruijning: ‘Ik denk dat dit in de huidige situatie een gecalculeerd risico is.’ Beeld UMC Utrecht

Toch wordt er een maximum gesteld aan het aantal mensen in een collegezaal. Waarom?

‘Dat heeft waarschijnlijk te maken met de schaalgrootte van het risico. Bij evenementen hebben we gezien dat het hard kan gaan. Een superspreaderevent met driehonderd studenten in een collegezaal is vervelender dan met vijftig.

‘Daarnaast zijn de ventilatienormen gebonden aan het aantal mensen in een ruimte. Ik ken de status van de collegezalen van de verschillende universiteiten niet, maar kan me zomaar voorstellen dat die normen overschreden worden. Dan gaan studenten elkaars lucht inademen. Dat moet je voorkomen.

‘Ik kan deze versoepeling goed volgen. Ik vind het meer dan terecht dat het hoger onderwijs nu de prioriteit krijgt. Ik denk dat dit in de huidige situatie een gecalculeerd risico is. Er zal af en toe een besmet persoon in zo’n collegezaal zitten. Maar risico’s hoeven niet nul te zijn om ervoor te zorgen dat het risico op het niveau van de samenleving aanvaardbaar is.’

Is er nog iets waarvan u hoopt dat demissionair premier Rutte vrijdagavond in zijn persconferentie gaat zeggen?

‘Ik hoop dat hij alle studenten oproept om de CoronaMelder-app te installeren. Dat is zo’n waardevolle tool. Maar je moet hem wel gebruiken. Op het coronadashboard staat ook hoeveel mensen een melding via de CoronaMelder hebben gedeeld. Vandaag waren dat er iets meer dan honderd. Tegelijkertijd hebben we tweeduizend infecties. Dat is gewoon zonde. Daar zou je zo veel mee kunnen doen.’