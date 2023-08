Dreigingsniveau in Zweden omhoog om koranverbrandingen, meer bewaking op belangrijke en drukke plekken

Woedende moslims bij de Zweedse ambassade in Bagdad op 20 juli. Beeld AFP

Het dreigingsniveau wordt nu vier (van vijf). De laatste keer dat het dreigingsniveau zo hoog lag, was in de periode 2015-2016. Toen had de Zweedse inlichtingendienst Säpo concrete aanwijzingen dat een aanslag ophanden was. De dienst verwacht nu dat de dreiging lang zal aanhouden. ‘Wij geven nu een signaal af dat de dreiging die wij zien ernstig is en dat we maatregelen nemen om aanslagen te voorkomen’, zei Säpo-chef Charlotte von Essen donderdag op een persconferentie.

De afgelopen weken vonden in de hoofdstad Stockholm verschillende manifestaties plaats waarbij de koran werd beschadigd of verbrand. Dit leidde tot woedende reacties onder moslims in binnen- en buitenland. In juli staken Iraakse betogers de Zweedse ambassade in Bagdad in brand. Vorige week ontplofte er een molotovcocktail bij de Zweedse ambassade in Beiroet.

Over de auteur

Jeroen Visser is correspondent Scandinavië en Finland voor de Volkskrant. Hij woont in Stockholm. Hiervoor was hij correspondent Zuidoost-Azië. Hij is auteur van het boek Noord-Korea zegt nooit sorry.

De Zweedse veiligheidsdiensten zagen tijdens de zomer een toename van het aantal dreigberichten richting Zweden. Verschillende vertegenwoordigers van terroristische organisaties riepen aanhangers op een aanslag te plegen gericht op het Scandinavische land.

De Zweedse veiligheidschef Henrik Landerholm zei eerder deze week dat Zweden in plaats van een legitiem doelwit nu een prioriteitsdoelwit is geworden voor terroristische groepen. De Britten schreven zondag in een vernieuwd reisadvies dat het aannemelijk is dat terroristen zullen proberen een aanslag te plegen in Zweden.

Volgens Säpo-chef Von Essen moeten Zweden gewoon doorgaan met hun leven, maar wel waakzaam zijn. Het nieuwe veiligheidsniveau betekent onder meer dat belangrijke gebouwen en plekken waar veel mensen samenkomen beter beveiligd zullen worden. Bezoekers van de jaarlijkse Uitmarkt in Stockholm, de aftrap van het culturele seizoen, werden al opgeroepen geen koptelefoon te dragen om belangrijke mededelingen niet te missen.

Eerder besloot de Zweedse regering al grenscontroles aan te scherpen. Ook kregen overheidsdiensten de opdracht beter samen te werken om mogelijk aanslagen te voorkomen.