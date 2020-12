Dreiging winkelsluiting leidde maandag tot relatief grotere winkelpiek dan Black Friday

Lange rijen winkelend publiek bij de Bijenkorf in Rotterdam afgelopen maandag. Beeld ANP

Niet alleen kledingwinkels en speelgoedzaken hadden het druk, ook de winkels die nu nog gewoon open zijn, de supermarkten en drogisterijen, trokken meer winkelpubliek dan op een gemiddelde maandag. Dit blijkt uit mobiliteitscijfers van Google. In deze cijfers wordt het bezoek vergeleken met dezelfde weekdag aan het begin van het jaar. Afgelopen maandag was het 8 procent drukker in de winkelstraten en 15 procent drukker in supermarkten en drogisterijen dan op een ‘gewone’ maandag vóór corona.

Opvallend is dat die piek een stuk hoger is dan die op ‘Black Friday’, 27 november. Er werd toen in veel steden alarm geslagen vanwege de grote drukte. In Rotterdam moesten de winkels eerder sluiten, en onder andere in Eindhoven en Groningen riep de gemeente burgers op om niet naar de binnenstad te komen. Op die dag werd er desondanks een stuk minder gewinkeld dan op een vrijdag vóór de pandemie.

Op maandagavond maakte premier Rutte zoals verwacht bekend dat vanaf dinsdag niet-essentiële winkels moesten sluiten. Op dinsdag is er dan ook een flinke daling in de cijfers te zien. Welke gevolgen het sluiten van de scholen heeft op de drukte op kantoren en in de winkelstraten wordt binnenkort bekend. Nu zijn deze cijfers maar tot en met afgelopen dinsdag beschikbaar.

Het totaal aantal verplaatsingen is licht gedaald, blijkt uit de mobiliteitsrapportage van Apple. Daaraan is niet af te lezen waar mensen naartoe gaan, maar wel hoeveel er met de auto en het ov wordt gereisd. De dag na de persconferentie was het wat rustiger op de weg en in het openbaar vervoer, maar die daling zette de rest van de week niet echt door. Op zaterdag was er wel weer minder verkeer, mogelijk mede door het sluiten van de winkels.