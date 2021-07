Nieuws

Dreiging NOS voorbij, hoofdingang weer open

De hoofdingang van de NOS op het Mediapark in Hilversum is vrijdagmiddag uit voorzorg afgesloten geweest. Aanleiding was een dreigement. Rond kwart over drie was de dreiging voorbij en verliet de politie de omgeving van het gebouw. Dat zegt een woordvoerder van de NOS.