Dreigende taal en troepen bij grens met Oekraïne: Poetin waarschuwt ‘buitenlandse provocateurs’

Poetin bij zijn jaarrede in het Russische parlement. Beeld REUTERS

Poetin hield de Russen woensdag in zijn jaarrede voor dat hun land bedreigd wordt door buitenlandse mogendheden ‘die zonder reden Rusland blijven provoceren’. Tegen ‘buitenlandse provocateurs’ zei hij dat zij hun acties ‘zullen betreuren zoals ze iets lang niet hebben betreurd.’

De wereld keek in spanning mee naar de jaarrede. Poetins belangrijkste uitdager, Aleksej Navalny, ligt in kritieke toestand in een strafkolonie en het Russische leger heeft volgens de EU honderdduizend soldaten samengebracht aan de Oekraïense grens.

Concrete plannen met die troepenopbouw kondigde Poetin woensdag niet aan. Ook zette hij geen nieuwe stappen richting een eerder aangekondigde uniestaat met Belarus, die gevreesd wordt in het Westen en door de Belarussische bevolking.

Uniestaat

Wel nam Poetin het op voor de Belarussische dictator Aleksandr Loekasjenko. Hij noemde de vreedzame protesten in Belarus ‘onacceptabel’ en ‘een poging tot een staatsgreep’. In Minsk werden voorafgaand aan Poetins rede veiligheidstroepen gemobiliseerd. De Belarussische oppositie vreest dat de mobilisatie een voorteken is van een aankondiging van een uniestaat waarin Belarus in feite een provincie van Rusland wordt. Poetin en Loekasjenko spreken elkaar donderdag in Moskou.

Tijdens de toespraak kwam er in het oosten van Rusland een protestgolf op gang die met de tijdzones richting Moskou slaat. Met het protest willen Russen het leven redden van Aleksej Navalny. De oppositieleider is al drie weken in hongerstaking omdat hij geen toestemming krijgt om een arts te zien die hij vertrouwt.

De veiligheidsdiensten arresteerden voor aanvang van het protest tientallen medewerkers van Navalny’s organisatie, onder wie Ljoebov Sobol, een van de kopstukken van de oppositie. Ook pakten ze Navalny’s woordvoerder Kira Jarmysj op tijdens het enige uur per dag dat ze naar buiten mag. Jarmysj was al huisarrest opgelegd in afwachting van een strafzaak. De belangrijkste andere bondgenoten van Navalny werken vanuit het buitenland om niet in de gevangenis te belanden.

Spoetnik-V

Het grootste deel van zijn jaarrede wijdde Poetin aan het binnenland. Hij riep de Russen op om zich te laten vaccineren tegen covid-19 om ‘in de herfst’ collectieve immuniteit te bereiken. Rusland zegt met Spoetnik-V een effectief vaccin in handen te hebben, maar slechts 7 procent van de Russen heeft zich laten vaccineren. Vaccins zijn slecht beschikbaar buiten de grote steden en volgens opiniepeilingen wil de meerderheid van de Russen zich niet laten vaccineren.

De regering heeft vorig jaar de meeste coronarestricties afgeschaft om ruimte te maken voor een stemming over grondwetsaanpassingen, waardoor Poetin tot 2036 aan de macht kan blijven. Rusland telt sinds het begin van de pandemie een oversterfte van bijna half miljoen en is daarmee een van de zwaarst getroffen landen ter wereld.