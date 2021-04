Dreigende situatie volgens EU: meer dan 100 duizend Russische militairen bij grens met Oekraïne

Een Oekraïense militair in een loopgraaf bij Lugansk, nabij het front met de door Rusland gesteunde se­pa­ra­tis­ten. Beeld AFP

De Amerikaanse luchtvaartdienst waarschuwt luchtvaartmaatschappijen om ‘extreem voorzichtig’ te zijn met vliegen in het grensgebied tussen Oekraïne en Rusland. Ook zei de Amerikaanse regering ‘ernstig bezorgd’ te zijn over plannen van Moskou om marineschepen niet toe te laten tot delen van de Zwarte Zee.

Volgens een Amerikaanse functionaris bevinden zich tienduizenden Russische militairen in het grensgebied. Hij zei niet op de hoogte te zijn van inlichtingen waaruit blijkt dat meer dan 100 duizend Russen zijn samengetrokken langs de grens.

Volgens het Pentagon is de militaire opbouw wel groter dan in 2014, toen de Russen de Krim, dat deel uitmaakt van Oekraïne, binnenvielen en annexeerden.

EU-buitenlandchef Borrell sprak aanvankelijk, na een briefing van de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dimitri Kuleba, van ruim 150 duizend Russische soldaten. Later corrigeerde hij dit en spraken zijn medewerkers over meer dan 100 duizend militairen. Waarom die aantallen veranderen, werd niet duidelijk. Borrell zei niet waarop hij zijn uitspraak over de grootte van de Russische troepenmacht baseerde.

EU top diplomat Josep Borrell on recent Russia developments:



- Situation of Navalny very worrisome

- Russia must allow Navalny to access proper healthcare

- Russian troops on Ukraine's border "very dangerous", must withdraw pic.twitter.com/tl7g7DOsDY — TRT World Now (@TRTWorldNow) 19 april 2021

Plannen Poetin

Het forse aantal van 150 duizend is groter dan een eerdere schatting van Oekraïne. Het land maakt zich zorgen dat de regering-Poetin gebruik zal maken van militaire oefeningen in het gebied voor een inval. De Oekraïense minister van Defensie Andrei Taran schatte woensdag dat 110 duizend Russische militairen zich in het grensgebied bevonden.

‘Het risico van verdere escalatie is duidelijk’, aldus Borell. Volgens hem bestaat de Russische troepenmacht uit allerlei gevechtseenheden. Ook zijn er militaire veldhospitalen opgezet. ‘Het is de grootste militaire opbouw ooit van het Russische leger langs de grens met Oekraïne’, aldus de EU-baas. Kuleba riep de EU op nieuwe sancties tegen Rusland af te kondigen, maar volgens Borrell is dit voorlopig niet aan de orde.

De VS maken zich grote zorgen over de bewegingen van de Russische marine in de Zwarte Zee, een belangrijke vaarroute voor Oekraïne. Niet alleen versterkt Moskou de aanwezigheid in dit gebied, ook kondigde het vrijdag aan buitenlandse marineschepen te weren nabij de Krim en andere delen van de Zwarte Zee. Volgens Rusland is dit nodig tot oktober vanwege militaire oefeningen die de marine er wil gaan houden.

Reinforcements for the Black Sea Fleet: #ВМФ Project 775 Ropucha class LSTMs, tank carrying landing ships, #Cф NF Alexander Otrakovsky 031 & Cф NF Kondopoga 027 transited Bosphorus towards the Black Sea en route to Sevastopol pic.twitter.com/maoJSWH3GY — Yörük Işık (@YorukIsik) 17 april 2021

Escalatie

Het Russische besluit kan gevolgen hebben voor de toegang tot Oekraïense havens. ‘Rusland heeft een geschiedenis van agressieve acties tegen Oekraïense schepen en het belemmeren van de toegang tot de havens van Oekraïne in de Zee van Azov’, aldus het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. ‘Dit is weer een escalatie in de voortdurende campagne van Moskou om Oekraïne te ondermijnen en te destabiliseren.’

Volgens een intern stuk van het Oekraïense ministerie van Defensie, dat is ingezien door de goed ingevoerde Amerikaanse nieuwssite Axios, beslaat het gebied waar de Russen nu militair oefenen 27 procent van de Zwarte Zee. Dit wordt steeds groter. Op zaterdag maakten opnieuw twee Russische marineschepen zich op om de Zwarte Zee binnen te varen. Eerder hadden vijftien kleinere schepen dit gedaan in het kader van de oefeningen. Nog twee andere Russische oorlogsbodems zijn onderweg naar het zeegebied.

De Amerikaanse marine wilde vorige week twee schepen naar de Zwarte Zee sturen maar hiervan werd uiteindelijk afgezien. De regering-Biden maakte zich zorgen dat dit tot escalatie zou leiden. Het Verenigd Koninkrijk stuurt in mei twee marineschepen naar de Zwarte Zee, zo meldde de Britse krant Sunday Times in het weekeinde op basis van militaire bronnen in Londen. De Britse regering wil zich op deze manier solidair tonen met de Oekraïense regering.