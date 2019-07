Dreigende boete van 250 euro voor een deurmat: is de macht van VvE’s doorgeslagen?

Victoria Spans heeft een gele kaart gekregen vanwege een mat in het trappenhuis. Beeld Raymond rutting

Het overkwam Viktoria Spans. De vrouw bewoont sinds 1966 een appartement op de zevende verdieping in een flat aan de Utrechtse Theemsdreef, waarvan ze nu 25 jaar de eigenaar is. Spans heeft een stofallergie en reuma, waardoor ze voor de schoonmaak afhankelijk is van huishoudelijke hulp. Mede omdat ze hulpbehoevend is, heeft ze veel aanloop. Om haar woning toch zo schoon mogelijk te houden, heeft ze een matje voor de ingang van haar appartement gelegd, waarop bezoekers hun voeten kunnen vegen.

Met deze argumenten heeft Spans aan het bestuur van de vereniging van eigenaren van de 240 appartementen gevraagd of er voor haar matje een uitzondering kon worden gemaakt. Haar verzoek werd afgewezen. ‘Tijdens de algemene ledenvergadering bleek dat een meerderheid er voor is de lifthalletjes vrij te houden van privéspullen en andere zelf aangebrachte verfraaiingen’, schrijft René van IJperen haar namens het bestuur van de VvE. ‘Zij hebben het bestuur bovendien het mandaat gegeven om desnoods rechtsmaatregelen te treffen om handhaving af te dwingen.’

Matje niet noodzakelijk

Van IJperen noemt het in de brief ‘opmerkelijk’ dat Spans nu pas reageert, omdat zij volgens hem een jaar geleden ook al was gewaarschuwd dat een matje in de hal niet mag. ‘Wij zijn van mening dat u zelf op andere manieren maatregelen kunt treffen voor uw stofallergie en dat een deurmat in het gemeenschappelijke lifthalletje hiervoor niet noodzakelijk is. U kunt bijvoorbeeld een inloopmat aan de binnenzijde van uw voordeur plaatsen en deze eventueel frequenter schoonmaken.’

Spans is met stomheid geslagen. Aan het halletje waaraan zij woont, zijn slechts twee andere deuren, en haar verdiepingsgenoten klagen er niet over. ‘Eerst dacht ik dat het een grap was. Ik betaal 209 euro servicekosten per maand, en daarvan gaan zij gele kaarten drukken. In de hele wereld hebben mensen een deurmatje voor hun deur liggen. De mijne wordt op maandag door mijn schoonmaakhulp grondig gereinigd en op dinsdag als de algemene schoonmaakdienst langskomt haal ik hem even weg, zodat de hal goed kan worden schoongemaakt.’

Begrip

Meer bewoners van de flat ontvingen een ‘gele kaart’ in de bus vanwege spullen in de hal. ‘Niet iedereen was het eens met deze actie, maar het merendeel kon er wel begrip voor opbrengen’, schrijft het bestuur van de VvE. ‘Na een nieuwe controle bleek 74 procent van de halletjes op orde. Aan de 26 appartementen die geen medewerking verlenen, kan het bestuur een boete gaan opleggen van 250 euro.’

Op vragen van de Volkskrant zegt het bestuur van de VvE dat het volgens de leden redelijk is dat, na een aantal waarschuwingen, een boete kan worden opgelegd om een deurmat. De VvE zet alles op alles om de flat netjes te houden in de roerige wijk Overvecht – zo zijn er in de flat meerdere wietplantages opgerold. ‘We betalen de schoonmaakkosten gezamenlijk en door extra spullen in de hal zouden die kosten hoger uitvallen, reageert Van IJperen.

Vereniging tegen eigenaren

De macht van VvE’s in Nederland is doorgeslagen, vindt Spans. ‘Die macht is niet goed geregeld, waardoor huiseigenaren niet goed worden beschermd. Dit voelt meer als een vereniging tegen eigenaren dan een vereniging van eigenaren.’

De Vereniging Eigen Huis heeft niet eerder gehoord dat VvE’s bewoners gele kaarten sturen of boetes opleggen, zegt de woordvoerder desgevraagd. ‘De hallen zijn gemeenschappelijk eigendom, en de VvE mag daarvoor regels maken, als bijvoorbeeld dat een deurmat niet mag. Na enkele waarschuwingen mag er een boete worden opgelegd, als de leden dat hebben toegestaan.’

‘Maar als de mat vanuit medisch oogpunt noodzakelijk is voor mevrouw, dan heeft ze een krachtig argument voor behoud van de mat', zegt de woordvoerder. ‘Alleen vraag ik me wel af of die noodzaak er in dit geval is: wellicht zijn er alternatieven mogelijk.’