Dreigementen geuit naar zo’n twintig Amsterdamse scholen, maar geen reële kans op gevaar

Basisschool De Notenkraker in Amsterdam-Zuid. De school bleef woensdag dicht omdat er een bedreiging was binnengekomen via Snapchat. Beeld ANP

Er wordt rekening gehouden met kopieergedrag. Dinsdagavond werd een eerste bedreiging gemeld tegen de middelbare school Spinoza20first. Die school bleef daarom woensdag dicht. Donderdag sloot ook basisschool de Notenkraker uit Amsterdam-Zuid.

Bij de andere scholen dan het Spinoza20first houdt de driehoek, bestaande uit de burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie (OM), rekening met ‘kopieergedrag’, schrijft zij in een verklaring. Tegelijkertijd blijven instanties op dit moment wel ‘alert’: ‘Er kan nooit met zekerheid worden uitgesloten dat er iets ernstigers aan de hand is.’

14-jarige verdachte

Voor de bedreigingen aan het adres van het Spinoza20first is woensdagavond een 14-jarige verdachte uit Amsterdam aangehouden. Of hij ook wordt verdacht van de dreigingen aan andere scholen, kan de politie niet zeggen. ‘Het rechercheonderzoek naar alle bedreigingen is nog in volle gang’, zegt een woordvoerder.

In ieder geval drie schoolbesturen namen woensdagavond contact op met de directeur van Spinoza20first om advies in te winnen, zegt Jan Paul Beekman, directeur van de middelbare school, tegen de Volkskrant. Het Spinoza20first is donderdag wel weer opengegaan. De vijftig examenkandidaten van die school konden hun eindexamens weer op hun eigen school maken en hoefden niet meer uit te wijken naar een andere school, zoals woensdag het geval was.