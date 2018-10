Dramatisch ongeluk in Himalaya vaagt Koreaanse topklimmer en zijn team weg

Afgelopen vrijdag kwam Chang-ho met zijn team in een ravijn van Gurja om het leven. De negen door botbreuken gehavende lichamen zijn zondag verspreid over een radius van anderhalve kilometer door reddingswerkers teruggevonden. De lokale politiechef Bir Bahadur Budamagar liet weten dat het team in een woeste sneeuwstorm is terechtgekomen en waarschijnlijk door grote blokken vallend ijs de dood in is gedreven.

Het basiskamp van de klimmers, gelegen op zo’n 3.500 meter hoogte, is volledig weggevaagd. ‘Het kamp ziet eruit alsof er een bom is geëxplodeerd’, vertelde Dan Richards van de Amerikaanse reddingsdienst Global Rescue aan CNN.

Het team was sinds 11 september bezig een nieuwe route naar de top van de berg Gurja te vinden. Die is sinds 1996 niet meer bereikt. De berg behoort niet tot de hoogste van de Himalaya, maar staat onder alpinisten door de vele kliffen bekend als technisch zeer ingewikkeld. Slechts dertig mensen lukte het tot de top te komen. Ter vergelijking: meer dan 4.800 klimmers hebben de Mount Everest succesvol beklommen.

Basiskamp

Kim Chang-ho was de leider van de expeditie. Onder de overige slachtoffers waren vier Zuid-Koreanen en vier Nepalese gidsen. Één Zuid-Koreaan van het team werd ziek en verbleef tijdens de noodlottige storm in een bergdorpje ver beneden het basiskamp.

‘Dit is de ergste klimramp in Nepal van de afgelopen jaren,’ zei Rameshow Niraula van het Nepalese alpinistenafdeling, die namens de overheid klimvergunningen verstrekt. ‘Het is werkelijk onvoorstelbaar.’ De laatste keer dat veel klimmers de dood vonden was in 2015, toen negentien klimmers in het basiskamp van de Mount Everest omkwamen door een lawine na een grote aardbeving die in het land ruim achtduizend levens eiste.

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in, zelf een fanatiek wandelaar en liefhebber van de Himalaya, heeft op Facebook zijn condoleances geuit. ‘Een sneeuwstorm heeft negen klimmers voor altijd mee de bergen in genomen’, schreef hij, ‘maar hun moed en strijdbare geest om een nieuwe route te vinden naar de bergtop van de Gurja, kunnen nooit begraven worden.’