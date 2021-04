Drama voor Arib: Vera Bergkamp is de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer

Bergkamp (rechts) kreeg 74 van de 139 uitgebrachte geldige stemmen. Arib (midden) kreeg er slechts 38. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

PVV’er Martin Bosma kreeg 27 van de 139 uitgebrachte geldige stemmen. Voor hem zal dat geen verrassing zijn geweest. Het was de tweede keer dat hij kansloos verloor. Hoewel een groot deel van de Tweede Kamer in hem de beste technisch voorzitter van debatten ziet, wil een minstens even groot deel geen PVV’er als uithangbord van de volksvertegenwoordiging.

Voor Arib, PvdA-Kamerlid sinds 1998, ontaardde de verkiezing in een persoonlijk drama. Zij kreeg slechts 38 stemmen en blijkt dus niet erg populair meer onder haar ambtsgenoten. Arib was bij de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart nummer twee op de lijst van de PvdA, vooral in de hoop op verlenging van haar voorzitterschap. In de Kamer wordt zij door veel leden gewaardeerd om de ontspannen manier waarop zij de debatten voorzit - na het aftreden van haar voorganger Anouchka van Miltenburg in 2015 werd Arib ervaren als een verademing - maar er was in het afgelopen jaar binnenskamers ook toenemende kritiek te horen op hoe zij de Kamer als organisatie leidt.

Opzetje

De kandidatuur van Bergkamp werd dinsdag door de PVV en de PvdA in een kwade reuk gezet, nadat D66-leider Kaag in de Kamer erkende dat zij Bergkamps kandidatuur in het Paasweekend had besproken met VVD-leider Rutte. Bergkamps sollicitatiebrief aan de Kamer kwam pas de dag daarna. Aangezien Rutte op dit moment is verwikkeld in een poging om de sympathie van Kaag terug te winnen, maakten PVV-leider Wilders en PvdA-leider Ploumen duidelijk dat zij een opzetje vermoedden. Bergkamp zelf bezwoer woensdag in het debat dat daarvan geen sprake is geweest. ‘In mijn leven heb ik alles op eigen kracht gedaan. En nu weer.’ Maar na de stemming hekelde Wilders opnieuw de door hem vermoedde afspraak tussen VVD en D66.

Gezien de stemverhouding, heeft in elk geval een groot deel van de fracties van D66, VVD en CDA voor Bergkamp gestemd. Bij deze drie partijen heerste het afgelopen jaar grote onvrede over het optreden van Arib. Dat ging onder meer over haar harde eis dat Kamerleden gedurende de coronacrisis naar Den Haag moesten komen om het quorum te halen - het minimaal aantal Kamerleden dat nodig is voor een rechtsgeldig debat. ‘We maken hier geen gebruik van de digitale mogelijkheden die er tegenwoordig zijn. Waarom kan het in de Eerste Kamer wel anders georganiseerd worden, maar hier niet?', aldus VVD-Kamerlid De Vries woensdag in haar ondervraging van de toen nog zittende voorzitter. Arib zelf meent dat de Grondwet stelt dat het quorum alleen gehaald wordt door fysiek aanwezig te zijn. De voorzitter van de Eerste Kamer, VVD’er Jan Anthonie Bruijn, denkt hier anders over en vindt een ‘digitaal quorum’ afdoende.

Een tweede grief werd niet genoemd, maar speelt wel degelijk een rol. Dan gaat het om hoofdelijke stemmingen, waarbij elk Kamerlid zelf stemt. Met het oog op de coronacrisis is de ‘herenafspraak’ gemaakt dat zo’n stemming niet meteen na de aanvraag wordt gehouden maar later, zodat alle Kamerleden aanwezig kunnen zijn. Afgelopen zomer vroeg Geert Wilders tijdens een debat in het zomerreces een hoofdelijke stemming over de salarissen in de zorg, niet dagen later maar meteen. Arib stond dat toe. Daarop verlieten Kamerleden van de coalitiepartijen de Kamer waardoor de stemming niet kon doorgaan - het quorum werd niet gehaald.

Wilders en de linkse oppositie hekelden VVD, CDA, D66 en CU wekenlang omdat zij ‘in gestrekte draf’ het parlement waren ontvlucht. De coalitiepartijen van hun kant waren binnenskamers furieus omdat Arib de stemming had willen laten doorgaan. Arib zelf wees op de Grondwet die elk Kamerlid het recht geeft elk moment een hoofdelijke stemming te vragen.

Rekening vereffenen

Het lijkt erop dat de demissionaire coalitiepartijen deze rekening nu met Arib hebben vereffend. Hoe de Kamerleden precies gestemd hebben, is niet te achterhalen. Over het voorzitterschap wordt hoofdelijk en in het geheim gestemd. Zelfs als een fractievoorzitter het wil, kunnen aan individuele Kamerleden dus geen dwingende opdrachten worden verstrekt.

Met Vera Bergkamp, Kamerlid sinds 2012, krijgt de Tweede Kamer een voorzitter die zich binnen en buiten de Kamer al jaren hard maakt voor de rechten van minderheden. Zij is het kind van een Marokkaanse vader en een autochtoon Nederlandse moeder, geboren en getogen in Amsterdam. Op haar 20ste heeft zij de familienaam van haar moeder aangenomen omdat de achternaam van haar vader ‘ingewikkeld’ was ‘om uit te spreken en te schrijven’.

Anders dan Arib, profileert Bergkamp zich helemaal niet met haar Marokkaanse achtergrond. Dat doet zij als oud-voorzitter van het COC veel liever als pleitbezorger voor de rechten van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders. In de Kamer maakte zij naam als pleitbezorger van de legalisering van wiet. Het wetsvoorstel dat een experiment daarmee mogelijk maakt, staat op haar naam.

Tijdens het sollicitatiedebat kondigde Bergkamp alvast een goed voornemen aan: ‘Een slechte eigenschap is dat ik niet zo goed ben in namen. Ik onthoud gezichten, maar in namen moet ik echt getraind en geoefend worden. Dat wordt dus nog wat met het stemmen, als het zover komt. Daar ga ik echt flink mee oefenen.’