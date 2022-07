Draghi zet Italiaanse partijen voor het blok met voorstel voor doorstart coalitie

Premier Mario Draghi tijdens zijn speech in de Italiaanse Senaat. Beeld Getty Images

Volgens Draghi was de spontane uiting van steun vanuit de bevolking en lokale overheden voor zijn regering ‘ongeëvenaard en onmogelijk om te negeren’. Onder andere burgemeesters, werkgeversorganisaties en medisch personeel hadden de premier opgeroepen om langer aan te blijven.

Dat laatste wil Draghi alleen als alle partijen uit zijn regering van nationale eenheid meedoen. ‘Zijn jullie er klaar voor? Zijn julie klaar om dit pact opnieuw op te bouwen?’, vroeg hij zijn toehoorders daarom. ‘Je hoeft je antwoord niet aan mij te geven. Je moet het aan alle Italianen geven.’

Door het parlement voor het blok te zetten probeert Draghi een einde te maken aan de politieke impasse waar Italië sinds vorige week in verkeert. De populistische Vijfsterrenbeweging weigerde toen in te stemmen met een financieel steunpakket voor ondernemers en gezinnen, omdat het niet sociaal genoeg zou zijn. Draghi concludeerde daarop dat zijn brede steun was weggevallen, en diende zijn ontslag in. President Sergio Mattarella weigerde het ontslag te accepteren, en droeg Draghi op om met het parlement te gaan praten.

Wat de taak van Draghi, oud-president van de Europese Centrale Bank, er niet makkelijker op maakt, is dat de rechts-nationalistische Lega van Matteo Salvini heeft aangegeven niet meer met de Vijfsterrenbeweging te willen regeren. Draghi zal beide partijen tot inkeer moeten zien te brengen om zijn regering te redden en vervroegde verkiezingen te voorkomen.

‘Draghi wil dat de partijen terugkomen op wat er vorige week is gebeurd, en dat ze verder gaan zoals voorheen’, legt Volkskrant-correspondent Rosa van Gool uit vanuit Rome. ‘Hij was daarbij trouwens totaal niet verzoenend, het was echt een harde speech. Draghi is niet van plan om concessies te doen aan de partijen. De boodschap was: jullie gaan terug je hok in, of deze regering is alsnog klaar.’

Vervroegde verkiezingen

Op die manier probeert Draghi zich volgens Van Gool in te dekken tegen het verwijt dat hij wegloopt van zijn verantwoordelijkheden door af te treden. Tegelijkertijd zet hij de partijen voor het blok: wie nu weigert door te gaan, zal de schuld krijgen van het falen van de regering. Bij vervroegde verkiezingen, die in dat scenario eind september of begin oktober zouden plaatsvinden, kan dat die partij lelijk opbreken.

‘De partijen zijn er niet heel happig op om gezien te worden als degene die wegloopt’, vertelt van Gool. ‘De kans zit er dus zeker in dat ze toch samen doorgaan. Maar zeker de Vijfsterrenbeweging zit in een lastige positie: als zij nu hun eisen voor een socialer beleid inslikken, zullen hun kiezers hen ook dat niet in dank afnemen.’

Vandaag debatteert het parlement over de speech van Draghi en volgt een vertrouwensstemming. Een belangrijke vraag daarbij is hoeveel Italianen nog achter de regering van nationale eenheid staan. Draghi gaf in zijn speech hoog op van alle steunbetuigingen die hij in de afgelopen dagen heeft ontvangen. Maar dat is volgens Van Gool ook een manier om zijn eigen positie te verstevigen en de morrende partijen tot inkeer te brengen. ‘Het is niet zo dat heel Italië als één man achter hem staat’, zegt ze. ‘De partijen zullen dus een gok moeten nemen. Wat gaat ze de meeste kiezers kosten: nu de stekker eruit trekken, of inleveren op hun principes?’