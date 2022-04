Draghi naar Algerije voor gasdeal, hoopt Italië minder afhankelijk van Poetin te maken

Beeld REUTERS

Dat melden verschillende internationale media op gezag van anonieme overheidsbronnen. Over hoeveel gas de Algerijnen zouden kunnen leveren, is nog geen duidelijkheid. Tegenover Reuters stellen de ingewijden dat Rome zo’n 9 miljard kuub extra hoopt te krijgen. Maar een bron uit de industrie, zegt dat de productie binnen een jaar met maximaal 4 miljard kuub verhoogd zou kunnen worden.

In totaal gebruikt Italië zo’n 75 miljard kubieke meter gas per jaar, nu wordt daarvan ongeveer 40 procent uit Rusland betrokken. Algerije is na Rusland de tweede gasleverancier. Het Algerijnse gas wordt gewonnen in het binnenland en komt via de trans-mediterrane pijplijn door de zee naar Sicilië en vervolgens via de punt van de laars door heel Italië.

De capaciteit van die pijplijn wordt op dit moment voor iets meer dan de helft benut. Toch is het lang niet zo simpel dat Algerije wat schuiven open zet en de stroom direct naar 100 procent gaat. De laatste jaren is de binnenlandse gasvraag in Algerije namelijk hard gestegen en de investeringen in de Algerijnse gaswinning zijn achtergebleven.

Dat verklaart ook waarom Draghi volgens Reuters maandag ook investeringen aankondigt in duurzame energieprojecten in Algerije. Door in dat land meer wind- en zonne-energie op te wekken houdt Algerije meer gas over om te exporteren naar Europa, is het idee.

Algerije is niet het enige land waarmee de Italiaanse regering in gesprek is voor extra gastoevoer. Zo praat het land ook met Nigeria, Angola en Qatar over termijncontracten voor het leveren van vloeibaar aardgas (LNG).

Boycot

De noodzaak voor alternatieve leveranciers is de laatste weken alleen maar toegenomen. Door de berichten over geëxecuteerde burgers en gerichte bombardementen van burgerdoelen, groeit de druk op Europese landen om ook Russisch gas te boycotten.

Tegelijkertijd is ook het scenario waarschijnlijker geworden dat Poetin zelf besluit de gaskraan naar Europa dicht te draaien. Ruim een week geleden bracht hij de markt in verwarring met de mededelingen dat Europese gascontracten voortaan in roebels betaald zouden moeten worden, via de Gazprom Bank. Verschillende analisten interpreteren die wonderlijke actie als een poging een juridisch argument te creëren om lopende gascontracten te kunnen beëindigen. Anderen redeneren dat het een manier is om de Gazprom bank buiten sancties te houden.