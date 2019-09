Draghi komt met ‘bazooka’: rente nog verder omlaag

Mario Draghi tijdens de persconferentie. Beeld Bloomberg via Getty Images

Analisten spreken van Draghi’s bazooka. Die bestaat uit drie belangrijke onderdelen. Allereerst de rente. De Nederlandse banken betalen nu al ruim een half miljard euro per jaar om hun overtollige spaargeld bij de ECB te parkeren. Het tarief van die depositorente gaat na 3,5 jaar nog verder omlaag: van -0,4 naar -0,5 procent. Daarmee komt ook voor spaarders een negatieve rente in zicht.

Wel beloofde de ECB donderdag een pleister op de wonde in de vorm van een vrijstelling. Onder die grens hoeven banken geen extra boeterente te betalen. Bovendien kunnen zij nog langer en goedkoper geld lenen bij de ECB in het kader van een ander programma, genaamd TLTRO. Dat is het tweede deel van de bazooka.

De meeste vraagtekens waren er van tevoren over de derde maatregel die de ECB donderdag heeft bekendgemaakt. Zij hervat haar omstreden beleid van ‘monetaire verruiming’. De afgelopen jaren kochten de centrale bankiers al voor 2.648 miljard euro aan obligaties van overheden en multinationals. Die gigantische schuldenberg zal vanaf november verder aanzwellen met nog eens 20 miljard euro per maand. Daarbij wordt het een uitdaging om genoeg obligaties te vinden. Tot nog toe hield de ECB zich aan de regel dat zij niet meer dan eenderde van de staatsschuld in handen mag krijgen. Het loslaten van die limiet kan mogelijk op bezwaren stuiten van het Duitse constitutionele hof.

Groeiende weerstand

Lage rentes lijken goed nieuws voor de Nederlandse overheid. Die krijgt nu al geld toe op haar schulden. Maar voor de pensioenfondsen is het goedkope geld een ramp. Volgend jaar dreigen de pensioenaanspraken van miljoenen Nederlanders gekort te worden als gevolg van de lage rente. Bovendien vrezen economen voor financiële zeepbellen, bijvoorbeeld op de woningmarkt.

De afgelopen weken nam de weerstand in met name de noordelijke eurolanden tegen een nieuwe ronde ECB-stimulering dan ook zienderogen toe. DNB-president Klaas Knot sprak zich uit tegen een herstart van de obligatie-aankopen. De Tweede Kamer stuurde Frankfurt woensdag een boze brief. In 2012, toen Draghi beloofde ‘alles te doen wat nodig is’ om de euro te redden, stond de economie aan de rand van de afgrond. Maar nu?

De ECB ziet zich gedwongen drastische stappen te nemen omdat de wereldeconomie vaart mindert. Draghi wees de afgelopen maanden al op de onzekerheden door de Brexit, Trumps handelsoorlogen en een dreigende Duitse recessie. Daardoor dreigt de missie van de ECB, een inflatie van tegen de 2 procent, uit zicht te raken. De vraag is of dat een monetaire bazooka rechtvaardigt – en of nog meer grof geschut wel effectief is. Weinig economen geloven dat een nieuwe dosis monetaire doping de uitgaven van bedrijven en huishoudens substantieel aanjaagt.

Overheid aan zet

Helemaal doof voor die scepsis lijkt ook Draghi niet. Hij hamerde er in vorige persconferenties al op dat de economische macht van de ECB niet onbegrensd is. Wat hem betreft zijn de Europese overheden nu aan zet. Zij kunnen de economie veel beter stimuleren. Door in een land als Italië de arbeidsmarkt te hervormen. Of juist door, in het geval van Nederland, het geld eindelijk te laten rollen.