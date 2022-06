Draghi en Macron steunen kandidaat-EU-lidmaatschap Oekraïne en blijven Poetin bellen

Mario Draghi, Olaf Scholz, Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron en Klaus Iohannis aan de ronde tafel van het Mariinskipaleis in Kyiv. Beeld ANP / EPA

‘Italië wil dat Oekraïne lid wordt van de EU.’ Mario Draghi zei het al in maart, als een van de eerste Europese leiders, na Zelensky’s toespraak in het Italiaanse parlement. De Italiaanse premier bood de ondersteuning van Italië aan in het proces waarvan hij ook vanaf het begin al waarschuwde dat het lang zou duren.

Tegelijkertijd zet Draghi, ook sinds het uitbreken van de oorlog, in op dialoog met Vladimir Poetin, die hij de afgelopen maanden regelmatig belde in vergeefse pogingen vrede te bewerkstelligen. Eind mei probeerde hij Poetin te overtuigen van de noodzaak om geblokkeerde graanschepen te laten vertrekken uit de havens aan de zwarte zee, om hongersnood in het armste deel van de wereld te voorkomen.

Sowieso profileert Italië zich onder Draghi sinds het uitbreken van de oorlog nadrukkelijk als speler op het toneel van de internationale diplomatie. In mei bezocht hij Washington, als eerste Europese leider sinds de Russische invasie in Oekraïne. Hij onderstreepte bij Joe Biden de noodzaak van een vredesplan voor de lange termijn, en benadrukte de hechte band tussen de EU en de Verenigde Staten.

Zijn bezoek aan Kyiv komt op een in eigen land saillant moment: in de Italiaanse eenheidsregering brokkelt de steun voor nieuwe wapenleveringen aan Oekraïne langzaam af. Dinsdag moet de senaat erover stemmen. Na het vertoon van eenheid met Macron, Scholz en Zelensky wacht Draghi daarom in eigen land meteen de taak een compromis te vinden waarmee hij zijn verdeelde regering door de stemming kan loodsen. (Rosa van Gool)

Macron wil bemiddelaar zijn en blijft ondanks Zelensky's kritiek met Poetin praten

De Franse president Emmanuel Macron herhaalde twee weken geleden aan Franse media nog maar eens wat hij als zijn taak ziet in de Russisch-Oekraïense oorlog: ‘Ik ben ervan overtuigd dat het Frankrijks rol is bemiddelaar te zijn.’

Macron ging al voor de oorlog prat op zijn contact met de Russische president Vladimir Poetin. In februari verzekerde Macron de wereld dat Rusland de situatie in Oekraïne niet zou laten escaleren. Dat zou Poetin hem hebben beloofd. Twee weken later viel Rusland Oekraïne binnen.

Macron belt nog altijd regelmatig met Poetin, tot afgrijzen van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Macron roept Poetin daarbij regelmatig op met Oekraïne om de tafel te gaan zitten. Tegelijkertijd vindt hij ook dat Poetin niet vernederd mag worden, zodat voor hem een uitweg uit de oorlog mogelijk blijft. Woensdag herhaalde hij die boodschap bij een bezoek aan Roemenië: ‘Op een gegeven moment moeten Oekraïne en Rusland onderhandelen. En wij Europeanen zullen dan aan tafel zitten om veiligheidsgaranties te kunnen leveren. Dat is de realiteit.’

Volgens de Oekraïense president Zelensky zou Macron hem zelfs gevraagd hebben een stuk van Oekraïne op te geven, zodat Poetin geen gezichtsverlies zou lijden. Donderdag zei Macron nadrukkelijk dat dit niet aan de orde is.

Na enig aarzelen is Macron inmiddels uitgesproken voorstander van een kandidaat-EU-lidmaatschap voor Oekraïne. Na het gesprek in Kyiv zei hij dat alle vier de leiders (ook de Roemeense president Klaus Iohannis was aanwezig) het kandidaat-lidmaatschap van Oekraïne te steunen. (Dylan van Bekkum)