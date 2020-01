Drachten huilt: ‘Waarom hebben jongeren messen in hun zakken?’

Honderden Drachtenaren, waaronder veel leeftijdsgenoten, betuigen steun aan de familie van Roan tijdens een stille tocht woensdagavond. Beeld Harry Cock

‘Een mes! Op die leeftijd!’ Theo Tabak (46) kan er domweg niet bij. ‘In mijn tijd liep het ook weleens uit de hand. Dan gingen we met elkaar op de vuist. Had je de bril kapot, of een blauw oog. Maar dat was na een paar dagen wel weer over.’

Tabaks 13-jarige zoon zit op dezelfde school waar de maandag overleden Roan op zat. De jongen werd op 22 december neergestoken voor café Pietje Bel in Drachten. In het ziekenhuis werd hij nog net 16 jaar. Twee jongens van 14 en 15 zitten vast als verdachten. De politie onderzoekt de toedracht nog. Een mislukte roofoverval, gaat het verhaal. ‘Het ging om een tientje.’

Onbegrip is woensdagavond het refrein voor aanvang van de stille tocht. ‘Zo jong nog!’ ‘Waarom?’ Honderden en nog eens honderden Drachtenaren, waaronder veel leeftijdsgenoten, betuigen steun aan de familie van de jongen die van voetbal en rapmuziek hield.

‘Verdorie’, vloekt Theo Tabak nog eens binnensmonds. ‘En gisteravond liep er alweer een jongen met een mes te zwaaien.’

Is de gebeurtenis in Friesland een noodlottig incident? Burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland betwijfelt het. Volgens hem waren er de afgelopen tijd opvallend veel steekpartijen. ‘Is het dan zo gemakkelijk deze steekwapens te dragen?’

Gemeengoed

In september sprak de politiechef Frank Paauw al zijn zorgen uit over Amsterdamse tieners die zwaarbewapend over straat gaan. ‘Het wapenbezit zelf, het bij zich dragen van messen, begint gemeengoed te worden’, zei hij tegen de lokale televisiezender At5. Volgens Paauw is de straat- en jeugdcultuur ‘hard aan het veranderen’.

Incidenten die deze trend lijken te staven zijn er te over. Nog geen drie weken geleden werd in Hoofddorp een 64-jarige man in het bijzijn van zijn vrouw doodgestoken. De verdachten van de roofoverval zijn piepjong: twee jongens van 15. Nog jonger was de verdachte van een steekpartij in Spijkenisse, begin november. Het slachtoffer – een 14-jarige jongen – raakte zwaargewond. De verdachte die een paar uur later werd opgepakt was pas 13.

Eind oktober werd in Rotterdam een 16-jarige jongen die zwaargewond raakte na een steekpartij, zelf in zijn ziekenhuisbed gearresteerd op verdenking van het neersteken van een 14-jarige jongen. Het zou gaan om een ruzie tussen rivaliserende jeugdbendes.

Het zijn heftige incidenten, maar het bewijst niet dat het aantal steekpartijen door minderjarigen is toegenomen. Cijfers die dat aantonen – of ontkrachten – ontbreken. Het grote plaatje is wel al jaren hetzelfde: de jeugdcriminaliteit daalt. Dit voorjaar meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nog dat het aantal jongeren tussen de 12 en 18 jaar dat werd verdacht van een misdrijf de afgelopen tien jaar sterk is afgenomen. Van 44 duizend minderjarige verdachten in 2009, naar 16 duizend in 2018.

Maar ook dat zegt niet alles. Uit cijfers van de politie blijkt dat het aantal ernstige steekincidenten de laatste jaren wél licht is gestegen. In 2015 waren er 397 zware steekpartijen, in 2018 steeg dat naar 476. In de eerste helft van 2019 ging het om 251 ernstige steekincidenten. In hoeverre het daarbij om minderjarige daders gaat, kan de politie niet zeggen.

Drillmuziek

Burgemeester Jan Rijpstra en politiechef Paauw zijn bovendien niet de enigen die zich zorgen maken. Ook diverse jongerenwerkers en -onderzoekers signaleerden de afgelopen maanden dat jongeren in achterstandswijken niet alleen vaker een mes bij zich dragen, maar het ook gebruiken.

Daarbij wijzen ze vaak naar drillmuziek, een rapgenre dat zo’n anderhalf jaar geleden vanuit achterstandsbuurten in Chicago en Londen naar Nederland kwam overwaaien. De met gewelddadige teksten gelardeerde muziek, vaak voorzien van videoclips waarin met messen en machetes gezwaaid wordt, zou jongeren aansporen tot geweld.

Drillmuziek Grimmige videoclips en agressieve straattaal, dat is het kenmerk van drillmuziek. Volgens sommigen fungeert dit rapgenre als katalysator voor de huidige geweldsgolf onder jongeren, ook in Nederland. Hoe zit dit precies? Jongeren die elkaar bestoken met vijandige raps, bewoners die zichzelf verdedigen (met wapen), de ene moord na de andere. De gemeente Amsterdam gaat Zuidoost aanpakken. ‘Jongeren hier geloven niet in het systeem.’

De 18-jarige rapper die in september in Amsterdam Zuid-Oost werd doodgestoken, trad zelf op in een clip van de Dutch Drillers, waarbij een groep gemaskerde jongens dreigend een machete omhoog houden.

Jan Dirk de Jong, lector Aanpak Jeugdcriminaliteit aan de Hogeschool Leiden, noemt deze vorm van online beïnvloeding via rap ‘heel zorgwekkend’. ‘Wat online gebeurt heeft offline consequenties.’ Als een jongere in een filmpje vernederd wordt, is het publiek al snel vele malen groter dan vroeger. De druk om zich te revancheren kan hoog oplopen.

Tegelijkertijd waarschuwt de criminoloog niet te snel conclusies te trekken. ‘We moeten niet meteen doen alsof jongeren opeens veel gewelddadiger zijn dan vroeger. Dat blijkt nog altijd niet uit de cijfers. Steekincidenten zijn van alle tijden. Natuurlijk: het is zorgwekkend dat het zulke jonge daders betreft, maar er zijn vroeger ook incidenteel jonge heftige gevallen geweest.’

Onmetelijk verdriet

Terug naar Drachten. Op de kruising van de Drift en de Zuidkade deelt Roans opgewekte portret lantaarnpaal 149 met een verkeersbord ‘einde voetgangerszone’: het icoon van een volwassene met een kind aan de hand, een dikke rode streep erdoor. De opa van de boezemvriend van Roan krijgt de microfoon. ‘Waarom hebben jongeren messen in hun zakken? Drachten huilt, de duivel lacht.’

Het verdriet is onmetelijk, overpeinst burgemeester Rijpstra. ‘Waarom gebeurt het, hoe kan het gebeuren? Ik voel ook de onmacht.’ De steekincidenten nopen tot politieke interventie, vindt Rijpstra. Saillant: na veel onrust gold in 2015 in het uitgaansgebied van Drachten tijdelijk een volledig messenverbod. Nu gaat de gemeente weer eens goed kijken naar de lokale regels.

Of het iets zal uithalen? De rouwenden betwijfelen het. Voor nu overheersen de tienertranen in het helblauwe neonlicht van een Grieks restaurant. Het jongere broertje van Roan brengt tot besluit een vuurwerksaluut aan zijn broer die hij een ster aan de hemel waant.

Vlindermessen en stiletto’s Burgemeester van Smallingerland Rijpstra wil dat minister Grapperhaus (Justitie) zich naar aanleiding van de recente steekincidenten buigt over de regels voor het dragen van messen. De minister laat via een woordvoerder weten dat het dragen van onder andere vlindermessen en stiletto’s al verboden is. Een opvouwbaar (zak)mes met maar één snijkant en uitgevouwen niet langer dan 28 centimeter is wel toegestaan.