Draaien kan Yesilgöz nog leren van de PvdA

VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz moest voor de tweede keer in korte tijd haar woorden inslikken. De VVD verandert tóch niet van standpunt over het ophalen van IS-kinderen.

Een stuk overtuigender is de draai van de PvdA: die partij trekt plots haar steun voor het vrijhandelsverdrag CETA terug.

DRAAI VAN DE DAG I

VVD wil IS-kinderen wel/niet terughalen

Voor de tweede keer in twee weken tijd moet Dilan Yesilgöz op haar woorden terugkomen. De VVD’er, die vorige week haar steun voor een verbod op zwaar vuurwerk schielijk introk wegens een gebrek aan medestanders in de fractie, verscheen vandaag op de radio om uit te leggen dat er helemaal geen sprake is van een draai in het VVD-standpunt om IS-kinderen naar Nederland te halen.

Gisteravond leek dat nog wel het geval. Toen zei Yesilgöz bij Pauw dat, als de kinderen zonder voogd komen te zitten omdat hun IS-ouders zijn berecht en opgesloten, er over het terughalen van de kinderen kan worden gepraat. ‘Die kunnen er ook niets aan doen.’ Opvallend, want aan dezelfde tafel was partijgenoot en VVD-minister Stef Blok vorige maand nog een heel andere mening toegedaan. ‘Volgens internationaal recht mag je kinderen niet scheiden van hun ouders. (...) We zullen daar opvang moeten vinden.’ Dáár, herhaalde hij.

De @VVD verandert van standpunt in #Pauw: jonge IS-kinderen kunnen zonder ouders worden teruggehaald naar Nederland pic.twitter.com/xoZ0WK0Wuv Pauw

En dus moest Yesilgöz vanochtend opnieuw tekst en uitleg geven. Ze is zeker niet teruggefloten, zei ze in de show van Sven Kockelmann, maar het moet wel helder zijn dat de VVD pertinent géén IS-kinderen wil terughalen.

Wat uit deze onduidelijkheid duidelijk wordt, is dat de VVD in haar maag zit met de IS-kinderen. Een kwestie die nijpender is geworden met de Turkse invasie in Syrië en de reactie daarop van de Syrische president Assad. Vooralsnog houdt de partij vast aan het standpunt dat jihadisten in het gebied dienen te worden berecht, ook al dreigen de gevangengenomen IS-strijders temidden van de chaos te ontsnappen en uit het zicht te verdwijnen.

Een comfortabele oplossing is er niet. Gesprekken die Nederland samen met zes andere Europese landen voert met de Iraakse autoriteiten om de IS’ers daar te berechten, bevonden zich begin deze maand nog in een ‘verkennend stadium’. Intussen verandert de situatie in het gebied in een ontzagwekkend tempo. De tijd tikt.

DRAAI VAN DE DAG II

Ineens wil de PvdA niets meer van CETA weten

Ook in Duitsland is geprotesteerd tegen CETA. Beeld Getty Images

Wat draaien betreft kan Yesilgöz nog wat opsteken van de PvdA. De partij heeft ervaring opgedaan sinds haar vertrek uit de regering: de PvdA wil ineens van het studieleenstelsel af en spreekt zich tegenwoordig uit tégen de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd en vóór uitstel van de opening van Lelystad Airport. Daar komt nu CETA bij. De partij ziet sinds gistermiddag niets meer in het vrijhandelsverdrag met Canada dat Nederland al in 2016 ondertekende.

De draai is saillant omdat het nota bene PvdA-minister Lilianne Ploumen was die destijds over het verdrag onderhandelde. Toch is volgens partijleider Lodewijk Asscher in de huidige tekst ‘de bescherming van belangrijke zaken zoals eerlijke arbeid, milieu en dierenwelzijn onvoldoende geregeld’. En dus zit er volgens Asscher niets anders op dan tegen het verdrag te stemmen.

In de CETA-tekst die nu voorligt is de bescherming van belangrijke zaken zoals eerlijke arbeid, milieu en dierenwelzijn onvoldoende geregeld. Daarom zal de PvdA tegen het investeringsverdrag van CETA in deze vorm stemmen. https://t.co/WDawMKWb8E Lodewijk Asscher

Door het wegvallen van de steun van de PvdA is er geen meerderheid meer in de Eerste Kamer voor CETA. In het weekend maakte GroenLinks al bekend samen op te trekken met twee boerenorganisaties om het vrijhandelsverdrag tegen te houden. Ook de PVV, Forum voor Democratie, de SP, SGP, Partij voor de Dieren en 50Plus zijn tegen het verdrag. Dat betekent dat het kabinet terug moet naar de onderhandelingstafel.

EN DAN DIT NOG

Segers stoft plan provinciale Prinsjesdag af

Nu het Binnenhof vijf jaar (of langer) dichtgaat vanwege de verbouwing moet Prinsjesdag in de provincie worden gevierd, vindt Gert-Jan Segers. Volgens de ChristenUnie-voorman is de tijdelijke sluiting van de Ridderzaal een uitgelezen kans om de kloof tussen Den Haag en ‘de regio’ te dichten. Daarmee stoft Segers een oud plannetje af, want al jaren geleden klonk de oproep om de Gouden Koets tijdelijk naar ‘buitengewesten’ te laten rijden.

Wanneer het Binnenhof dichtgaat is overigens de vraag: mogelijk wordt de renovatie door de ruzies met architecten, stikstoftwijfels en andere aanloopproblemen met een jaar uitgesteld.

Slob zet Haga Lyceum mes op de keel

Minister Arie Slob (Onderwijs) draait de geldkraan van het Cornelius Haga Lyceum dicht. Het bestuur van de omstreden islamitische school had maandag plaats moeten maken voor een interim-bestuurder, maar dat gebeurde niet. Slob biedt het schoolbestuur nog wel een uitweg. Maakt het vóór komende donderdag om 12 uur ‘s middags alsnog plaats, dan zou dat volgens het ministerie ‘tot aanpassing van het besluit kunnen leiden’.

UITGESPROKEN

‘De Futs! Jéé!’

PVV-Kamerlid Dion Graus reageert in een Kamerdebat enthousiast als zijn SP-collega Frank Futselaar het woord neemt.

Graus trekt een zak Haribo's open tijdens een debat. Beeld ANP

