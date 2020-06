Draaiboek overvolle ic’s: is hier draagvlak voor onder de bevolking?

Beeld EPA

Rik Gerritsen, intensivist van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL):

‘We hebben zulke richtlijnen nog nooit nodig gehad. Maar het is fijn dat dit draaiboek er nu is, zonder dat je er als arts meteen beelden van een individuele patiënt aan koppelt. Want reken maar dat we vol in de emotie zitten als dit ooit uit de la moet worden getrokken.

‘In Nederland doen we altijd aan triage voor ic-bedden, maar dan op medische gronden. Welke mensen hebben baat bij een behandeling, welke wil je het besparen? Die keuze wordt altijd gemaakt. Maar wat we nog nooit hebben gedaan, is switchen van het belang van de individuele patiënt naar het belang van de bevolking.

‘Als deze richtlijn zou zeggen dat je boven de 75 jaar niet naar de ic mag, kunnen wij daar als dokters best mee werken. Maar het mooie is dat er is gekozen voor leeftijdscohorten en dat andere zaken eerst een rol spelen. Bijvoorbeeld: hoe veel belasting levert iemand de zorg op? Dat een oudere patiënt die na twee dagen op de ic weer beter is, voorrang krijgt boven een jong iemand die er dertig dagen ligt, daar kan ik me helemaal in vinden. Zo kun je meer levens redden.’

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ouderenbond Anbo in een verklaring:

‘Het maken van dit soort onmogelijke keuzes kun je niet bij artsen neerleggen. Dit moet een politieke afweging zijn. Maar wel een afweging waar de samenleving achter kan staan, hoe moeilijk ook. Daarom willen wij eerst een brede maatschappelijke raadpleging over dit moeilijke onderwerp.’

André Knottnerus, arts-epidemioloog en oud-voorzitter van de Gezondheidsraad:

‘Wat vinden we eerlijk naar de samenleving toe? Dat debat moet nu worden gevoerd. En omdat het om niet-medische afwegingen gaat, zou ik dat niet alleen door medici en zorgbestuurders laten afhandelen. Ik ben er voor om het Sociaal Cultureel Planbureau te laten onderzoeken hoeveel draagvlak er bij de bevolking is voor deze criteria.

‘In de reacties op dit rapport gaat het over leeftijd en gelijkheid. Maar ik denk dat de opstellers niet vinden dat mensen ongelijk zijn. Ze geven juist aan dat je geen onderscheid mag maken bij bepaalde eigenschappen (het hebben van een beperking of iemands sociale status mogen bijvoorbeeld geen rol spelen bij de triagebeslissingen, aldus de opstellers).

‘Ik denk dat veel Nederlanders het wel zullen begrijpen als jongeren voorrang krijgen ten opzichte van de ouderen op de intensive care. Dat de jongeren de kans krijgen net zo oud te worden als de ouderen van nu, dat vind ik ook een vorm van gelijkheid.’

Diederik Gommers, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Intensive Care:

‘Het kabinet heeft nu alweer gezegd dat kiezen op basis van de leeftijden van patiënten echt niet kan. Jongens, daar gaat dit draaiboek niet om. Dat is pas de allerlaatste stap en zover gaat het echt niet komen. En de kans dat je twee patiënten voor je hebt met dezelfde prognose en er geen medische verschillen zijn, is minuscuul.

‘Mogen we dit draaiboek ook toepassen als de politiek het er niet mee eens is? Goede vraag. We doen dit niet voor onszelf, maar voor de samenleving. Als daar te weinig draagvlak is, willen het veranderen. Maar niet per sé omdat de politiek iets vindt.’