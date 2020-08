Draagvlak voor het coronabeleid lijdt niet onder de zomerzorgen

Voor twee vrouwen met een nikab hebben de nieuwe regels geen invloed. Beeld Marcel van den Bergh

Dat blijkt uit representatief onderzoek dat I&O Research in de afgelopen week heeft gedaan onder 3.650 Nederlanders. De politieke coördinatoren van de crisisaanpak, premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid, verdedigen woensdag in de Kamer hun huidige strategie, nadat sinds enkele weken het aantal besmettingen weer fors is gestegen. Die strategie leunt zwaar op enkele basale regels: handen wassen, anderhalve meter afstand houden, thuis blijven bij klachten en in dat geval meteen een test laten doen.

Nu het aantal besmettingen niettemin stijgt, meent een groot deel van de oppositie, bij monde van PvdA-leider Asscher, dat het kabinet ‘de regie over de coronacrisis kwijt is’. Dat standpunt wordt nu door 29 procent van de kiezers onderschreven. 69 procent is het oneens met de stelling of weet het niet. Van Asschers eigen PvdA-achterban is ook slechts 28 procent het met hem eens.

De suggestie dat vooral jongeren de ernst van het virus niet meer inzien, wordt niet onderschreven door de uitkomsten van I&O. Van de 18 tot 24-jarigen zegt 72 procent bang te zijn voor een tweede golf. Daarmee is die groep de meest zorgelijke van alle leeftijdscohorten. Van de 65-plussers vreest 70 procent een tweede golf, gemiddeld geldt dat voor 64 procent van de mensen.

Een flink deel van het land vindt intussen wel dat de overheid zich op enkele vlakken strenger mag opstellen. 89 procent meent dat reizigers uit risicogebieden zich verplicht moeten laten testen bij terugkeer in Nederland. Het kabinet houdt het bij vrijwillig testen en een dringend advies, mede omdat een verplichting juridisch ingewikkeld is. Een ruime meerderheid van 82 procent zou ook liefst zien dat alle reizigers uit risicogebieden zekerheidshalve twee weken in quarantaine moeten.

Over een mondkapjesplicht blijkt de Nederlandse bevolking zeer verdeeld. Bijna de helft (47 procent) zou het verstandig vinden als het kabinet het dragen van een mondkapje verplicht stelt in alle openbare ruimten. Een groep van 60 procent meent dat het ook buiten moet op zeer drukke plekken, zoals nu al in Amsterdam en Rotterdam gebeurt. De meeste mensen tonen zich hierin inschikkelijk: als het verplicht wordt, zegt 70 procent ‘zeker altijd een mondkapje te zullen dragen’.

I&O-onderzoeker Peter Kanne maakt uit de peiling op dat het kabinet zich vooralsnog geen zorgen hoeft te maken over afnemend draagvlak. ‘Er is wel kritiek op deelmaatregelen, maar per saldo weet het kabinet ook nu weer een middenweg te vinden tussen critici die vinden dat er te veel, te weinig of verkeerde dingen worden afgekondigd.’