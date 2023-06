Draagmoederschap wettelijk geregeld: procedure korter en geld verdienen strafbaar

Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind. Beeld ANP

Op dit moment is er nog niets wettelijk vastgelegd rond draagmoederschap. Dat veroorzaakt veel onzekerheid bij betrokkenen en kan later problemen opleveren voor kinderen die via draagmoederschap ter wereld komen. In de praktijk zijn er door gebrek aan wetgeving nu vaak lange procedures nodig voordat ouders ook formeel ouders van het kind zijn.

De minister wil het mogelijk maken dat een rechter al voor de conceptie van het kind kan beslissen over het wettelijke ouderschap. Daarnaast komt er een register waarin afspraken tussen draagmoeder en wensouders worden vastgelegd, zodat het kind die achteraf kan inzien. ‘In de eerste plaats zorgen we er met deze wet voor dat kinderen geboren uit draagmoederschap in ieder geval juridisch gezien een goede start maken’, aldus de minister.

Over de auteur

Hessel von Piekartz is politiek verslaggever voor de Volkskrant en schrijft over de volksgezondheid, pensioenen en sociale zekerheid. Hij werd in 2022 genomineerd voor de journalistieke prijs De Tegel.

Daarnaast wil het kabinet de betaling voor draagmoederschap strafbaar stellen. Elke vorm van gift, geld of tegenprestatie wordt daarmee verboden en kan een boete of gevangenisstraf opleveren. Wensouders die zich er schuldig aan maken, kunnen tot 2 jaar cel krijgen, draagmoeders tot 6 maanden. De boetes voor wensouders en draagmoeders kunnen oplopen tot respectievelijk 22.500 en 9.000 euro.

Wel mogen de wensouders nog een vergoeding betalen aan de draagmoeder, bijvoorbeeld voor het kopen van zwangerschapskleding. Dat bedrag mag oplopen tot maximaal 190 euro, blijkt uit het wetsvoorstel.

Zoektocht moet makkelijker

Ook de zoektocht van wensouders naar een draagmoeder moet door de wet makkelijker worden. Nu is het nog verboden als iemand aangeeft een draagmoeder te zoeken of zelf het draagmoederschap aan te bieden, omdat daarmee commercieel draagmoederschap wordt bevorderd.

Het is de bedoeling dat de wet ook opgaat voor wensouders die in zee gaan met een draagmoeder die in het buitenland woont. Er moet dan wel worden voldaan aan alle voorwaarden die in Nederland voor een dergelijk traject worden gesteld. Er moet bijvoorbeeld een rechtelijke toets aan zijn voorafgegaan en minstens een van de ouders moet een genetische band hebben met het kind.

Het voorstel dat Weerwind nu naar de Kamer heeft gestuurd, stamt nog uit het vorige kabinet. In 2020 kwamen toenmalig minister Dekker van Rechtsbescherming en minister Van Engelshoven van Onderwijs al met het wetsvoorstel om financieel gewin uit draagmoederschap strafbaar te stellen. ‘Kinderen zijn geen handelswaar, daarom moeten we een duidelijke grens stellen’, zei Dekker daar toen over.

Inmiddels heeft de Raad van State een advies gegeven over het voorstel en is het hier en daar aangepast. Voordat de wet daadwerkelijk van kracht wordt, moeten de Tweede Kamer en de Eerste Kamer er nog mee instemmen.