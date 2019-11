DPG Media moet freelancers van regiokranten beter betalen

Voorpagina van het Brabants Dagblad Beeld ANP

Voor een verslaggever die 13 cent per woord kreeg, is een tarief van 21 cent ‘billijk’, vindt de rechter. En DPG Media (voorheen De Persgroep) moet een fotograaf niet 42 euro, maar 65 euro per foto betalen.

Het is de eerste rechtszaak waarin een relatief nieuw artikel uit de Auteurswet is getoetst, dat freelancers beter beschermt tegen machtige werkgevers.

Journalistenvakbond NVJ spreekt van een historische uitspraak. ‘Hierdoor wordt het gangbare bodemtarief voor professionele regionale journalisten in een klap 50 procent hoger’, zegt algemeen secretaris Thomas Bruning. ‘Dat is enorme winst, tot nu toe viel niet te praten over hogere vergoedingen.’

De zaak is aangespannen door verslaggever Britt van Uem van De Twentsche Courant Tubantia en fotograaf Ruud Rogier (Brabants Dagblad). Hun advocaat betoogde dat ze te weinig verdienden om van te leven en dat collega’s in loondienst voor vergelijkbaar werk beter worden betaald.

De kantonrechter weegt mee hoe hoog tarieven van andere media zijn en wijst erop dat DPG Media een van de weinige grote krantenuitgevers is: daardoor is ‘de onderhandelingspositie van een individuele journalist niet sterk’.

Collectieve rechtszaak

Formeel spreekt de kantonrechter zich alleen uit over twee individuele zaken, maar de gevolgen kunnen verstrekkend zijn. DPG Media schermde eerder met mogelijk tientallen miljoenen extra kosten, als de rechter de eisen volledig zou inwilligen. De toegekende tarieven zijn veel lager dan de freelancers eisten, maar de schade lijkt aanzienlijk.

Zakelijk directeur Bart Verkade van DPG Media wilde vrijdag alleen schriftelijk reageren. Hij stelt dat het bedrijf ‘de overwegingen in het vonnis zal bestuderen en overweegt of het nodig is in hoger beroep een uitspraak te vragen’. Het is volgens Verkade ‘voor alle betrokkenen van belang dat ook regionale journalistiek rendabel blijft’.

Volgens de vakbond is in dit geval geen beroep mogelijk, omdat het bij de twee eisers ging om een relatief klein bedrag. Maar nieuwe rechtszaken liggen in het verschiet, zo lijkt het. ‘Freelancers die ook een hogere vergoeding willen, moeten in principe naar de rechter’, zegt Bruning. ‘De NVJ kan een collectieve rechtszaak aanspannen tegen DPG Media, namens meerdere freelancers. Maar we geven de voorkeur aan overleg met uitgevers, ook met Mediahuis, om betere tarieven te bewerkstelligen.’

Op het eerste gezicht heeft de uitspraak geen gevolgen voor landelijke kranten, omdat freelancers daar veelal hogere vergoedingen ontvangen. De Volkskrant, bijvoorbeeld, betaalt doorgaans 38 of 43 cent per woord en ten minste 141,75 euro voor een foto.