DPG Media en Financial News kopen nieuwe radiofrequenties bij veiling, Slam! en Sublime verdwijnen

Het is voor het eerst in twintig jaar dat de overheid de FM-frequenties voor commerciële radio opnieuw verdeelt. Grote mediabedrijven zoals DPG Media en Mediahuis zagen hun kans schoon om hun aanwezigheid in de ether te vergroten. De nieuwe verdeling van de radiofrequenties was via de rechter afgedwongen door Kink, maar die radiozender is er niet in geslaagd om beslag te leggen op een van de negen beschikbare landelijke frequenties.

DPG Media, eigenaar van Qmusic en nieuwsmedia als de Volkskrant en het AD, kijkt wel terug op een succesvolle veiling. Het bedrijf heeft de frequentie van Radio 10 opgekocht en laat weten dat het ‘binnenkort een nieuw landelijk radiomerk zal lanceren’. Informatie over de precieze invulling daarvan volgt later. Qmusic blijft beschikbaar op dezelfde frequentie als voorheen.

Dat geldt ook voor BNR, dat opnieuw de frequentie voor nieuws- en actualiteitenradio wist te bemachtigen. Wel lijkt de zender er een concurrent bij te krijgen in de vorm van nieuwkomer Financial News Radio. Uit gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat de zender op naam staat van Joost Zuurbier, een Amsterdamse internetondernemer die sinds 2006 gratis websites host op het domein .tk, van de eilandengroep Tokelau in de Grote Oceaan. Wat zijn plannen precies zijn met de zender is nog onduidelijk.

Voor Mediahuis verliep de veiling ogenschijnlijk niet volgens plan. Het bedrijf heeft nu vier zenders in handen (Radio Veronica, Slam!, 100% NL en Sublime) en moest daar sowieso al één van inleveren omdat elke partij slechts op drie frequenties mocht bieden. Als zender met het kleinste bereik lag het daarom in de lijn der verwachting dat Sublime weg zou vallen uit de ether.

Belangrijke speler

Maar Mediahuis heeft nu uiteindelijk slechts twee frequenties: de twee waar Slam! en 100% NL momenteel op uitzenden. De frequentie van 100% NL is voorbehouden aan een zender die voornamelijk Nederlandstalige muziek uitzendt, dus moest Mediahuis kiezen tussen Slam!, Sublime en Radio Veronica.

Het bedrijf laat weten dat alleen die laatste zender op FM te horen blijft. Slam! en Sublime gaan verder op DAB+, online en via de app. ‘Het is onze ambitie om een belangrijke speler in de Nederlandse radio- en audiomarkt te worden. Hoewel we liever drie licenties verkregen hadden, zijn we blij met de uitkomst van de veiling’, zegt Tom Klerkx, directeur Audio bij Mediahuis.

Pikant is dat de frequentie waar Radio Veronica nu op uitzendt, is opgekocht door Talpa. Dat verkocht Veronica in april juist aan Mediahuis vanwege de regel dat één partij maar op drie frequenties mag bieden. Nu heeft Talpa de frequentie van die zender dus terugveroverd. Daarmee behoudt Talpa drie frequenties voor drie zenders: Radio 538 en Sky Radio behouden hun eigen frequenties, en Radio 10 dat nu van DPG is verhuist vermoedelijk naar de frequentie van Veronica.

In totaal leverde de veiling 152,8 miljoen euro op voor de overheid. Talpa neemt met 59,2 miljoen euro ruim eenderde daarvan voor zijn rekening. Dat bedrijf haalde ook als enige drie frequenties binnen. DPG Media en Mediahuis betalen voor hun twee frequenties respectievelijk 47,3 miljoen en 32,8 miljoen euro. BNR legde 7,4 miljoen euro op tafel, en Financial News Radio 6,1 miljoen euro.