Douglas komt tot inkeer: medewerker mag toch hoofddoek dragen in winkel

Parfumerie Douglas past het kledingvoorschrift voor haar medewerkers aan: hoofddoekjes zijn bij nader inzien toch welkom in de winkel. Dit meldde een woordvoerder van de winkelketen vrijdag aan de NOS nadat op Facebook felle discussie was ontstaan over een verkoopster in het filiaal in Leeuwarden. Zij was vanwege haar hoofddoek verbannen naar het magazijn.

Een vaste klant van de winkel in Leeuwarden deed woensdag op de Facebookpagina van Douglas haar beklag. Ze miste ‘een van de vaste gezichten’, die haar altijd zo goed had geholpen. Het feit dat de vrouw onlangs een hoofddoek was gaan dragen, vond de klant juist mooi. ‘Fijn dat iedereen zichzelf mag zijn, dacht ik nog’, schreef ze.

Maar sinds een tijd had ze de vrouw niet meer in de winkel gezien. Bij navraag bij haar collega’s ontdekte de klant dat haar favoriete medewerker niet meer in de winkel mocht werken vanwege de hoofddoek. ‘Daarom mag ze geen klanten meer helpen en moet ze in het magazijn.’ Een groot onrecht, vond de klant: ‘Ik ben verbaasd, teleurgesteld, maar vooral ook verdrietig.’

Aanvankelijk reageerde de winkelketen met een mededeling op diezelfde Facebookpagina. De boodschap: Douglas verwacht van zijn personeel dat het zich neutraal kleedt, zonder politieke of religieuze uitingen. Het kledingvoorschrift zou juist discriminatie moeten voorkomen. ‘Wij zijn volledig neutraal en willen dat ook uitstralen.’ Het Douglas-uniform zou bestaan uit ‘neutrale, zwarte kleding, een shawl van Douglas en een badge.’

Op sociale media stak een storm van verontwaardiging op. Douglas maakte zich niet alleen schuldig aan discriminatie, maar was ook hypocriet, merkte een twitteraar op: de winkel adverteerde tijdens islamitische feestdagen gretig met op moslims gerichte reclames. Enkelen schaarden zich juist achter de parfumerie en prezen de poging tot neutraliteit.

Overstag

Vrijdag ging de keten alsnog overstag. ‘Het is nooit onze bedoeling geweest om met ons kledingbeleid mensen te kwetsen’, zei een woordvoerder van het Europese hoofdkantoor tegen de NOS.

Het kledingvoorschrift verschilt momenteel per land. In Duitsland was een hoofddoek al toegestaan. Dit wordt de lijn in alle 2.400 winkels in de negentien landen waar Douglas actief is. Het bedrijf heeft circa 20 duizend mensen in dienst en draaide vorig jaar een omzet van 2,8 miljard euro.

Of de vrouw daadwerkelijk slachtoffer is van discriminatie, is geen uitgemaakte zaak. Een jaar geleden oordeelde het Europese Hof van Justitie dat een werkgever zich niet schuldig maakt aan ‘directe discriminatie’ als het bedrijf in een intern kledingvoorschrift religieuze kleding verbiedt.

Een Belgische secretaresse van beveiligingsbedrijf G4S had een klacht ingediend tegen haar werkgever. De Europese uitspraak is geen totale vrijbrief voor bedrijven om religieuze kleding te verbieden. Het Europees hof verwees de zaak terug naar het Belgische Hof van Cassatie. Dat moest beoordelen of het belang van het bedrijf om neutraliteit uit te stralen zwaarder woog dan het nadeel dat de medewerker ondervond van het kledingvoorschrift.