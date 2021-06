Dorpsrel in Bilthoven: eigenaar van de Plus weigert garagebox te verkopen op plek waar nieuwe supermarkt van Jumbo moet komen

Bouwplaats in Bilthoven waar na lang touwtrekken een Jumbo-supermarkt zal verrijzen. Vastgoedman Kees Jan Hoes (links) en projectontwikkelaar Timo Bergsma (rechts) zien de garagebox van Gert Smit als een sta-in-de-weg. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Nou, dat is hem dus, de garagebox van Gert Smit, het middelpunt van wat elders al de ‘supermarktoorlog’ is gaan heten. Het ding vormt een treurig aanzicht, met die gehavende garagedeur, de gescheurde dakbedekking en het isolatieschuim dat uit de kieren komt piepen.

De supermarkt die hier ooit stond, is al tegen de vlakte. Net als de vier garageboxen naast die van Smit. Alleen die ene rafelige box resteert nog op dit braakliggende land tussen de flats van Bilthoven-Zuid.

Smit, eigenaar van een Plus-supermarkt anderhalve kilometer verderop, lijkt niet van zins het bouwwerkje op korte termijn te verkopen. Sterker nog: hij vecht momenteel alle vergunningen aan die nodig zijn voor de bouw van een gloednieuwe vestiging van Jumbo, die mogelijk met zijn eigen winkel zal concurreren.

‘Rancune’, zegt projectontwikkelaar Timo Bergsma, verantwoordelijk voor de bouw van de Jumbo. ‘Een kruidenier die zijn zin niet gekregen heeft. Deze box hier is zijn spreekwoordelijke middelvinger.’

‘Een monument van zijn chagrijn’, zegt de bekende supermarktontwikkelaar Kees Jan Hoes uit Aerdenhout. Later spreekt hij zelfs over ‘chantage’.

Publieke Werken

De situatie doet denken aan Publieke Werken, de veelgeprezen roman van Thomas Rosenboom uit 1999. Daarin vragen vioolbouwer Walter Vedder en zijn buurman aan het einde van de 19de eeuw de hoofdprijs voor hun twee Amsterdamse panden op een perceel waar een hotel moet verrijzen.

De Bilthovense variant op dat verhaal begon in 2004. Toen kocht Gert Smit, destijds al eigenaar van Plus, een garagebox die tegen de toenmalige Lidl geplakt was. ‘Voor privé-opslag’, laat hij per e-mail weten.

Kees-Jan Hoes noemt het ‘een strategische aankoop’. Doordat Smit die box bezat, kon hij voorkomen dat de supermarkt op die plek zou uitbreiden. Uiteindelijk verkaste Lidl daarom een paar jaar geleden naar een andere wijk.

Sindsdien moet winkelcentrum Planetenbaan, waar momenteel onder meer een apotheek, twee kappers, een bakker, een wijnhandel en een kaasboer gevestigd zijn, het zonder supermarkt stellen.

‘Het lijkt pesterij’, zegt Mehrdad Paydar van het Kaaspunt. ‘Ik hoop dat het snel wordt opgelost.’

‘Een beetje kinderachtig’, zegt medewerker Ewoud Endeveld van Bakker Roel. ‘Iedereen klaagt erover. Er wonen hier veel ouderen. Sommigen moeten nu een taxi nemen om boodschappen te kunnen doen.’

‘Ik hoop dat Smit wijzer wordt en het ze gunt’, zegt een oudere vrouw die haar hondje uitlaat. Ze wil niet met haar naam in de krant. ‘Nu moet ik naar de Hoogvliet om boodschappen te doen. Nee, niet naar de Plus. Alleen als ze heel goede aanbiedingen hebben.’

Geen bezwaar

Supermarktontwikkelaar Hoes beweert ‘hemel en aarde bewogen te hebben’ om er samen uit te komen. Zo zou hij Smit hebben voorgesteld een supermarktformule in het pand te zetten die niet te veel leek op die van de Plus. ‘De Aldi bijvoorbeeld.’ Ook wilde Hoes elders op het terrein een nieuwe garage voor Smit bouwen, ‘gratis en twee keer zo groot’. Het haalde allemaal niets uit, zegt hij. ‘Hij wilde alleen meewerken als we hier huizen zouden bouwen.’

Smit ontkent dat. Na enig aandringen – ‘ik voel weinig voor een welles-nietesspel in de pers’ – laat hij telefonisch weten dat hem niet een twee keer zo grote garage is aangeboden en dat hij nooit gezegd heeft dat hij alleen zou meewerken aan een plan met louter huizen. ‘En verder wil ik niets uit de onderhandelingsgesprekken naar buiten brengen.’

Ook laat Smit weten altijd voorstander geweest te zijn van een supermarkt in de wijk. ‘De procedure is er niet op gericht om een andere winkel tegen te houden. Ik vind alleen niet dat ik een garagebox die ik gebruik aan de concurrent hoef te verkopen. Dit houdt de komst van een supermarkt ook niet tegen. Die kan gerealiseerd worden, terwijl mijn garage daar staat.’

Het lijkt erop dat Smit vooral moeite heeft met de schaal van het project. Tegen een journalist van AD/Utrechts Nieuwsblad zei hij onlangs: ‘Het was een buurtsuper, nu wordt het een grote supermarkt.’

Plooien

In Publieke Werken van Thomas Rosenboom besluiten de murw gebeukte projectontwikkelaars hun Victoria Hotel uiteindelijk om de twee panden heen te plooien, waardoor Vedder en zijn buurman met lege handen achterblijven. In werkelijkheid is het Amsterdamse hotel tegenover het Centraal Station ook om twee panden heen gebouwd.

En zo gaan ze het in Bilthoven ook doen, zegt projectontwikkelaar Bergsma. Omdat een onteigeningsprocedure vermoedelijk jaren zal duren, hebben ze een variant bedacht waarbij de garage kan blijven staan.

Bergsma vouwt een bouwtekening uit en legt die op de kofferbak van zijn Mercedes. Kijk, daar is de garagebox. En dit is het pleintje vóór de boxen, waar Smit voor 19/733 deel eigenaar van is. Ze gaan dat pleintje overkappen – alleen de garagebox van Smit niet, ‘want daar mogen we niet boven komen’ – en er een poort voor zetten. Daar rijden straks de vrachtwagens naar binnen om hun waren te lossen.

‘Smit krijgt de sleutel van de poort, of de code, zodat hij zijn ingebouwde box altijd kan bereiken’, zegt Bergsma. ‘Maar daar zal hij ook wel bezwaar tegen gaan maken.’

Graafmachine

Ondertussen zijn bouwvakkers al bezig met het aanleggen van de bekisting op het bouwterrein. Daar wordt binnenkort een fundering gestort. Een graafmachine verplaatst zand. Al met al hopen Bergsma en Hoes dat hun nieuwe Jumbo met de Kerstdagen open kan.

Het is dan wel te hopen dat het openingsfeest minder dramatisch verloopt dan het openingsfeest van het Victoria Hotel in Publieke Werken. In de roman komt vioolbouwer Walter Vedder op tragische wijze aan zijn einde. Maar goed, dat deel van het verhaal was dan weer niet gebaseerd op de werkelijkheid.