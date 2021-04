Dordtse D66-fractie uiteengevallen na solistisch optreden van Turks-Nederlands raadslid in Nieuwsuur

Partijleider Sigrid Kaag en raadslid Osman Bosuguy bij de Nieuwsuur-uitzending. Beeld Nieuwsuur

De D66-fractie in Dordrecht is in tweeën uiteengevallen na een uitzending van Nieuwsuur. In het tv-programma legde het Turks-Nederlands raadslid Osman Bosuguy op 9 maart aan partijleider Sigrid Kaag voor dat hij gediscrimineerd wordt binnen de partij. Nadat hij in 2018 bij de gemeenteraadsverkiezingen door voorkeursstemmen was verkozen, zou hij te horen hebben gekregen: ‘Je hoort hier niet. Het is hier geen DENK66’, en: ‘Neem je Turkse zetel mee en ga weg bij D66.’ Tijdens de uitzending vroeg hij aan Kaag: ‘D66 zegt: we laten iedereen vrij maar niemand vallen. Waarom laat D66 mij dan vallen?’

Bosuguy heeft volgens de Dordtse fractieleden nagelaten om hun vooraf te informeren over zijn optreden. Als hij dit wel gedaan had, was er geen groen licht gekomen. ‘Hij heeft het televisieoptreden bewust verzwegen binnen de fractie’, zegt raadslid Paul Tiebosch. ‘Zelf heeft Bosuguy besloten om niet deel te nemen aan interne onderzoeken, dan moet hij nu ook zijn mond houden.’

Bij een fractieoverleg, naar aanleiding van de uitzending, op 6 april hebben mederaadsleden Tiebosch en Dirk Loekemeijer volgens een persbericht van fractievoorzitter Ahmet Polat een ultimatum gesteld: ‘Bosuguy eruit òf wij gaan weg.’ Nu is de fractie dus in tweeën gesplitst: aan de ene kant Polat en Bosuguy en anderzijds Tiebosch en Loekemeijer. Allebei de partijen hebben zichzelf door middel van een eigen persbericht uitgeroepen tot dé D66-fractie in Dordrecht.

Zondag gaan de raadsleden in gesprek met partijvoorzitter Annemarie Spierings om een weg te vinden uit de impasse. ‘Het moet echt lokaal worden opgelost binnen de fractie, maar wij gaan een ultieme lijmpoging doen’, vertelt een woordvoerder van de partij.

Diversiteit

Partijleider Sigrid Kaag heeft Osman Bosuguy na zijn optreden bij Nieuwsuur uitgenodigd voor een verdiepend gesprek en, volgens Polat, ondubbelzinnig haar steun aan hem uitgesproken. De twee Turks-Nederlandse raadsleden zijn teleurgesteld in het handelen van hun twee collega’s en betreuren de scheuring in de fractie.

Tiebosch stelt dat Bosuguy onbetrouwbaar is gebleken na zijn optreden bij Nieuwsuur. ‘In de afgelopen dertien maanden hebben we geen meldingen meer gekregen van discriminatie. Iedere verwijzing nú daarover wordt door de fractie dan ook nadrukkelijk afgewezen en verworpen.’

Voor D66 is diversiteit een belangrijk thema. Iedereen moet overal zichzelf te kunnen zijn, zegt de partij in haar verkiezingsprogramma, dat zich uitspreekt tegen iedere vorm van discriminatie. Een actieplan moet uitzendbureaus en andere organisaties die discrimineren aanpakken, met een boete die kan oplopen tot tienduizend euro.