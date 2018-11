Doorstart MC Slotervaart gaat niet door, voor IJsselmeerziekenhuizen is er meer hoop

Meerdere partijen toonden interesse voor (onderdelen van) het ziekenhuis(gebouw), maar de curatoren spraken de laatste dagen alleen met de CCN-aandeelhouders over een doorstart.

Volgens CCN-oprichter en cardioloog Igor Tulevski is het een ‘trieste dag’. Niet alle stakeholders hadden er vertrouwen in dat de doorstart ging lukken, zegt Tulevski tegen de Volkskrant. Om welke stakeholders het gaat, wil hij niet zeggen. ‘We hebben afgesproken niemand de zwarte piet toe te spelen.’ Daarnaast speelde tijdsdruk een rol. ‘Er zijn zo’n vijftig- tot tachtigduizend patiënten betrokken. Voor hen moet op korte termijn een oplossing komen: je kan niet eindeloos doorpraten.’

Sinds Cardiologie Centra Nederland in beeld kwam voor de overname van het MC Slotervaart ontstond discussie over de rol van oud-eigenaar Loek Winter. CCN en Winter zijn samen betrokken bij de exploitatie van het medisch centrum Sionsberg in Dokkum. Ook heeft Winter 23,4 procent van de aandelen in Heart for Health, een van de werkmaatschappijen van CCN.

Om de ontstane onrust te smoren, lieten de cardiologen weten dat Winter ‘geen actieve rol’ had bij het beleid van CCN en ook niet betrokken was bij de doorstart. Toch heeft de kwestie volgens Tulevski zeker niet geholpen: ‘Maar we hebben alles uitgelegd en zover wij weten was het geen issue bij de stakeholders. Ze hebben zich er in ieder geval niet openlijk over uitgesproken.’ Ook steunde volgens de cardioloog een groot deel van het personeel het plan, net als de ondernemingsraad van MC Slotervaart. De OR zei dinsdag ‘ontgoocheld’ te zijn door het mislukken van de doorstart.

IJsselmeerziekenhuizen: doorstart blijft mogelijk Voor de bankroete IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland, van dezelfde eigenaar als het MC Slotervaart in Amsterdam, is nog wel een overnamekandidaat: het St Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk. De curatoren onderzoeken momenteel de mogelijkheden in samenwerking met het St Jansdal, de enige kandidaat om de failliete ziekenhuizen over te nemen. ‘Gezien het belang van goede zorg in de regio gaat de voorkeur uit naar een potentiële kandidaat die een substantieel deel van de zorg wenst te continueren’, aldus een woordvoerder van de IJsselmeerziekenhuizen. Ook in die ziekenhuizen wordt de zorgverlening sinds het faillissement afgebouwd. Mocht er een doorstart komen, dan worden de werkzaamheden weer opgeschaald.

Xander Koolman, gezondheidseconoom aan de Vrije Universiteit, is niet verbaasd dat de doorstart niet door is gegaan. ‘Enkele belangrijke afdelingen van het MC Slotervaart hadden zelf al een nieuw onderkomen gevonden bij andere ziekenhuizen in Amsterdam. Bovendien was de helft van het personeel al zzp’er of uitzendkracht. Op die manier wordt het wel heel moeilijk om überhaupt nog door te gaan,’ aldus Koolman.

Baanverlies

De overige van de 1095 medewerkers van het MC Slotervaart verliezen hun baan, maar volgens emeritus hoogleraar volksgezondheid Guus Schrijvers maken zij een goede kans om snel nieuw werk te vinden. ‘Het gaat goed met de economie, er is veel werkgelegenheid in de zorg. Die mensen kunnen snel weer aan de slag.’

Wel is het belangrijk dat de afhandeling van het faillissement netjes verloopt, benadrukt Schrijvers. ‘Een faillissement wordt niet zelden gebruikt als een voorwendsel om aan de rechten van werknemers, zoals hun pensioenregeling, te tornen. Als dat gebeurt, zullen zij wellicht niet verder willen werken in de zorg.’ De emeritus hoogleraar hoopt dat de gemeente en de Amsterdamse ziekenhuizen de krachten bundelen om de werknemers, van specialisten tot verpleegkundigen, op te nemen.

De 90 duizend patiënten van het ziekenhuis zullen aan de andere ziekenhuizen in de stad worden overgedragen, een proces dat na de aankondiging van het faillissement, bijna drie weken geleden, al in gang is gezet.

Met het wegvallen van het MC Slotervaart zal er niet veel aan het zorgaanbod in Amsterdam en omstreken veranderen. Het MC Slotervaart nam nog geen 10 procent van de zorg in de regio voor zijn rekening. Bij de IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland ligt dat anders, aldus Koolman: ‘Als er in dat deel van het land een ziekenhuis met vier locaties verdwijnt, ga je dat echt missen. Dat wordt het lokale zorgaanbod uitgehold.’

De gezondheidseconoom acht de overname van die ziekenhuizen dan ook veel kansrijker. Minister Bruins van Medische Zorg (VVD) zei eerder dat het Rijk desnoods geld bijlegt om een doorstart mogelijk te maken, een toezegging die hij bij een eventuele doorstart van het MC Slotervaart niet deed. Toch zal de taakomschrijving van de ziekenhuizen anders worden, benadrukt Koolman. ‘De IJsselmeerziekenhuizen worden waarschijnlijk een soort ziekenhuis-light, of poli-plus. De spoedeisende hulp zal niet 24 uur open blijven, dat is voor het St Jansdal niet rendabel.’

