Doorgroeiend Volt is nog niet klaar met de kwestie-Gündogan

Zojuist gekozen co-voorzitter Denise Filippo tijdens het partijcongres van Volt in Zwolle. Beeld ANP

Dat het conflict met Gündogan nog steeds gevoelig ligt bij Volt werd zaterdag al vroeg tijdens het congres in Zwolle duidelijk. Het bestuur wilde een stemming over een nieuwe co-voorzitter uitstellen naar een volgend congres in november, maar werd teruggefloten door de leden. Tot dit uitstel had de interne integriteitscommissie opgeroepen.

De beoogde co-voorzitter en enige kandidaat Daniëlle Filippo maakte namelijk enkele maanden onderdeel uit van de interne werkgroep die onderzoek deed naar de zaak Gündogan. Nu zou ze zich als nieuw bestuurslid over het rapport moeten buigen om een bestuursreactie op te stellen. Deze schijn van belangenverstrengeling ging het zittende bestuur op het laatste moment toch te ver.

Maar daar dachten de leden anders over. Een motie om het uitstel tegen te houden, werd echter aangenomen door een meerderheid. Niet veel later werd Filippo verkozen. Nilüfer Gündogan noemt de gang van zaken in een reactie op de verkiezing een ‘wij van wc-eend’-situatie. ‘Objectiviteit en onafhankelijkheid bestaan daar niet’, zegt ze.

Bodemprocedure

Op het congres werd ook het rapport besproken dat deze week verscheen over het conflict van de partij met Gündogan. Zij zou zich vorig jaar structureel hebben misdragen tegenover medewerkers en werd daarom door andere fractieleden geschorst en uit de fractie gezet. Gündogan vocht dit besluit aan bij de rechter die in eerste instantie stelde dat ze terug in de fractie moest worden opgenomen. In hoger beroep ging de rechter toch mee met Volt. Gündogan op haar beurt heeft intussen een bodemprocedure aangekondigd om dat besluit aan te vechten.

Het conflict heeft de partij al veel geld gekost. Op het congres werd duidelijk dat 12,5 procent van het complete jaarbudget werd uitgegeven aan juridische kosten. Om te onderzoeken hoe het conflict zo kon escaleren deed de partij een jaar lang onderzoek. Na 2.810 uur onderzoek worden in het net verschenen rapport geen conclusies worden getrokken, maar slechts aanbevelingen worden gedaan.

Gündogan werkte eerst mee met het onderzoek, maar trok later haar medewerking terug omdat de commissie niet onafhankelijk was in haar ogen. Voorzitter van de werkgroep Monique van der Poel stelde zich namelijk kandidaat voor de Eerste Kamerverkiezingen eind deze maand.

Leden beklaagden zich op het congres niet alleen over de gang van zaken rond het conflict, maar ook over de weinige ruimte die werd geboden voor discussie. ‘Er zijn duidelijk fouten gemaakt, gaat het bestuur zijn excuses aanbieden?’, vroeg een kritisch lid. De bestuursleden stonden echter niet op het podium en konden geen antwoord geven.

‘Waarom hebben we maar een half uur om dit rapport te bespreken?’, vroeg een ander. ‘Het bestuur gaat over de tijdsindeling, zij moeten daar tijd voor inruimen’, aldus werkgroepvoorzitter Van der Poel die wel op het podium stond. Extra vragen konden gesteld worden in een besloten sessie.

Gestage groei

Zo stuitten onbegrip en vragen van leden op een muur van een werkgroep die geen oordeel wilde vellen en vanwege ‘privacyredenen’ niet te veel kon zeggen over het conflict. De werkgroep wilde het vooral hebben over hoe een volgend conflict voorkomen gaat worden. Sleutelwoorden: betere procedures, processen en protocollen.

De dooretterende affaire is zo een smet op de verder optimistische sfeer in de partij. Ondanks de strijd in de fractie groeit Volt gestaag. De partij won met uitzondering van de Europese Verkiezingen van 2019 zetels bij alle verkiezingen waar ze aan meedeed. De pan-Europese partij is nu in Nederland in acht provincies en tien gemeenten vertegenwoordigd. In Arnhem en Maastricht levert Volt een wethouder.

Bij de Europese Verkiezingen die volgend jaar gehouden worden, hoopt de partij ook op dit bestuursniveau zetels te winnen. De andere partijvoorzitter Rob Keijsers mikt op drie zetels in het Europees Parlement. Dat gaat de partij doen met een pan-Europees verkiezingsprogramma: Voltafdelingen uit alle Europese landen werken met dezelfde programmapunten.