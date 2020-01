Doorbraak voor Lega blijft uit, maar Salvini maakt zich niet druk

De regionale Lega-kandidaat Lucia Borgonzoni. Beeld AP

Tijdens zijn campagne herhaalde Salvini meermaals dat de regionale verkiezingen ook het lot van de regering in Rome zouden bepalen. Die regering tussen de sociaal-democratische PD en de populistische Vijfsterrenbeweging werd afgelopen zomer in allerijl gesmeed met als voornaamste doel Salvini van het premierschap af te houden. Dat lukte, maar vanwege onderlinge ruzies komt er van regeren sindsdien weinig terecht en is hun populariteit tanende.

Het was dan ook niet verrassend dat Salvini voor deze regionale verkiezingen zei: ‘Als wij hier winnen, zal ik persoonlijk naar Palazzo Chigi (het Italiaanse equivalent van het Torentje) gaan met een ontslagbrief voor premier Conte en zijn regering’.

Die brief zal hij voorlopig op zak moeten houden, want Stefano Bonaccini, kandidaat namens de PD, won uiteindelijk dankzij 51,4 procent van de stemmen, tegenover 43,7 procent voor Lega-kandidaat Lucia Borgonzoni. De Vijfsterrenbeweging stelde zwaar teleur en haalde slechts 4,7 procent van de stemmen, waarmee de totale implosie van de regeringspartij eens te meer bevestigd werd.

Emotioneel

Ondanks het verlies, is er voor Salvini geen grote reden tot paniek. Zijn partij won zondag namelijk wel de regioverkiezingen in de zuidelijke regio Calabrië. Dat betekent dat zijn partij in twee jaar tijd 11 van de 13 regioverkiezingen won van links. En in een van de weinige regio’s waar hij dus wel verloor – het rode bolwerk Emilia-Romagna – was het verschil tussen rechts en links in zeventig jaar tijd nooit zo klein.

‘Dat we zo’n strijd hebben kunnen voeren in Emilia-Romagna, was emotioneel voor mij’, zei Salvini zondagavond. ‘Voor de eerste keer in zeventig jaar tijd was er überhaupt sprake van een wedstrijd.’

Bovendien werd de uiteindelijke winnaar de PD de afgelopen weken erg geholpen door een spontaan ontstane protestbeweging: de sardientjes. Dat is een groep demonstranten die de afgelopen weken in tientallen steden de straten opgingen om hun gedeelde afkeer van het (rechts-)populisme te uiten. Hun boodschap aan links Italië: stap over je onderlinge verschillen en ruzies heen en spreek je nu eens met één, gezamenlijke stem uit tegen Salvini.

Kleine opsteker

Het was een oproep die aansloeg, want mede dankzij de door hen gegenereerde aandacht lagen de opkomstcijfers afgelopen zondag dubbel zo hoog als tijdens de vorige regionale verkiezingen in 2014: zeven op de tien kiezers gingen daadwerkelijk stemmen, wat buitengewoon veel is bij regionale verkiezingen.

Dat de linkse PD ternauwernood de meest linkse regio van het land wist te behouden, geldt dus een kleine opsteker voor de regering. Wat dat echter niet is, is het resultaat van de Vijfsterrenbeweging, de met afstand grootste verliezer van zondag. Bij de nationale verkiezingen twee jaar geleden haalde de partij nog 28 procent van de stemmen in Emilia-Romagna. Daar was zondag nog maar 4,7 procent van over. Ook in Calabrië was het verval gigantisch. In 2018 haalde de partij hier 43,4 procent van de stemmen, zondag slechts 6,2 procent.

De anti-establishmentpartij, nog altijd de grootste in het parlement, raakte in een vrije val sinds ze besloot een regering te vormen met het establishment. In de peilingen daalt de partij wekelijks en sinds de partij deze zomer een coalitie aanging met de PD, verlieten al 31 parlementariërs de eigen fractie – of ze werden eruit gezet wegens ruzies of ze stapten uit vrije wil over naar andere partijen. Vorige week trad bovendien Luigi Di Maio (33) af als partijleider vanwege de slechte resultaten. Hij bleef nog wel aan als minister van Buitenlandse Zaken.