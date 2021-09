Doorbraak in formatie in zicht: doorstart huidig kabinet wordt serieus besproken

Johan Remkes in gesprek met Sigrid Kaag (D66) in de tuin achter het logement tijdens de formatiebesprekingen. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Dat melden ingewijden woensdag tegen de Volkskrant.

Kaag is tegen zeven uur 's avonds de onderhandelingsruimte op het Plein in Den Haag uitgelopen en wilde alleen zeggen dat de D66-fractie zich nu gaat ‘beraden’ nadat er ‘goede en stevige gesprekken’ zijn gevoerd.

Formeel liggen er nu nog drie opties op de onderhandelingstafel: een doorstart van het huidige kabinet, een zespartijenkabinet of nieuwe verkiezingen. Aangezien Kaag tijdens een ‘biechtstoelprocedure’ met Remkes heeft aangegeven dat zij het liefste deelneemt aan een progressief kabinet, maar dat dat ze er ook mee kan leven als dat niet gebeurt, ligt het echter het meest voor de hand dat onderhandelaars uitkomen op een doorstart van het huidige kabinet.

VVD en CDA hameren er al maanden op dat zij niets zien in onderhandelingen met méér partijen dan getalsmatig nodig is voor een Kamermeerderheid. Daarmee is een zespartijenvariant voor hen niet aantrekkelijk. Nieuwe verkiezingen zijn voor alle partijen geen prettig vooruitzicht. Een voorzetting van het huidige kabinet is daarentegen altijd de droom geweest van VVD en CDA.

Fracties nog niet akkoord

De conclusie dat een doorstart van het huidige kabinet tot de mogelijkheden behoort, kwam nadat alle partijleiders één voor één bij informateur Remkes moesten vertellen welke kabinetsopties zij zien zitten. Voor Kaag bleek een ‘extraparlementair kabinet’ van meerdere partijen, waaronder ChristenUnie bespreekbaar.

Daaruit concludeerde Remkes in aanwezigheid van negen partijleiders dat er bij Kaag dus geen blokkade meer zit op de ChristenUnie. Zodoende behoort volgens hem ook een gesprek over een doorstart van het huidige kabinet tot de mogelijkheden. De D66-leider zou dat volgens enkele aanwezigen bevestigd hebben.

Het besluit is nog niet definitief genomen, want de fracties van D66, VVD en CDA moeten het er ook over eens zijn. Tegen zeven uur 's avonds kwamen Kaag en D66-fractievoorzitter Rob Jetten beiden het Logement uitlopen - het gebouw op het Plein in Den Haag waar de formatiegesprekken plaatsvinden. Kaag zei dat de D66-fractie nu overleg gaat voeren over de gevoerde gesprekken. CDA-leider Hoekstra kwam met eenzelfde boodschap naar buiten.

De deur van het Logement zit nu weer dicht. De verwachting is dat Remkes en de partijleiders van VVD, CDA en D66 in de loop van de avond een conclusie over de kabinetsformatie mede gaan delen.

Andere varianten

Tot die tijd zijn de andere varianten nog niet definitief van tafel. Informateur Remkes spreekt al sinds 11.30 uur met negen brede middenpartijen in een ultieme poging de formatie te redden. Eerder werd duidelijk dat door onderlinge blokkades een meerderheidsvariant niet mogelijk zou zijn. Remkes kreeg vervolgens de opdracht een minderheidskabinet te onderzoeken, maar kwam deze week tot de conclusie dat ook dat niet ging werken.

Een extraparlementair kabinet van zes of zelfs negen partijen zou een uitkomst kunnen bieden, zei Remkes dinsdag. Ministers van meerdere partijen maken dan deel uit van het kabinet en werken met een dun regeerakkoord. Voor elk beleidsvoorstel moet zo’n ministersploeg dan opnieuw op zoek naar steun van een Kamermeerderheid.

Maar tijdens de gesprekken woensdag is gebleken dat dit ook geen vruchtbare variant is. PvdA en GroenLinks maakten al eerder duidelijk niet zomaar bewindspersonen te zullen leveren, zonder eerst vooraf over de inhoud te mogen meepraten. Ploumen en Klaver blijven bij dat standpunt. Zij willen alleen meedoen aan een ‘volwaardig kabinet'.

D66 liet eerder al weten wel wat te zien in een zespartijen-optie. Kaag herhaalde die wens afgelopen zondag nogmaals en hoopte daarmee een ‘doorbraak’ te forceren. Maar naar het er nu naar uit ziet, maakt de doorstart van het huidige kabinet het meeste kans.