Doorbraak in cold case Peter R. de Vries Foundation: vermiste Maria van der Zanden gevonden in Duitsland

In Nederland werd langdurig en uitgebreid naar sporen van Maria van der Zanden, onder andere in een bosgebied in de gemeente Ermelo. Beeld ANP

Bijna 29 jaar lang was het een mysterie wat er was gebeurd met Van der Zanden. De 22-jarige vrouw vertrok in augustus 1994 op de fiets van haar ouderlijk huis in Putten en keerde nooit terug. De politie deed langdurig en uitgebreid onderzoek, maar vond geen spoor van de jonge vrouw. Tot afgelopen maart, toen de Duitse politie informatie deelde over een vrouw die eind augustus 1994 werd gevonden in de Möhnesee, 40 kilometer ten westen van Dortmund en zo’n 200 kilometer van Putten.

Het coldcaseteam van de politie Oost-Nederland had kort daarvoor de vermissing internationaal opnieuw onder de aandacht gebracht. Dat gebeurde omdat de Peter R. de Vries Foundation een beloning van een kwart miljoen euro uitloofde voor de tip die zou leiden naar haar vindplaats. Naar aanleiding daarvan kwam de Duitse politie met de informatie, waaronder vingerafdrukken van de gevonden vrouw.

In de afgelopen weken bestudeerde het coldcaseteam het door de Duitse collega’s aangeleverde bewijs en concludeerde dat de gevonden vrouw inderdaad Maria van der Zanden is. De vingerafdrukken speelden daarbij een belangrijke rol. Die waren destijds wel afgenomen door de Duitse politie, maar internationale uitwisseling van gegevens was toen nog niet vanzelfsprekend. Ook later kwamen de vingerafdrukken niet in een databank, omdat de kwaliteit ervan niet goed genoeg was.

De Duitse politie kon het lichaam van Van der Zanden destijds niet identificeren of anderszins koppelen aan een vermist persoon. De conclusie werd getrokken dat de vrouw vermoedelijk door zelfdoding om het leven was gekomen. Dna-materiaal, dat destijds nog niet zo regelmatig werd verzameld, is daarom niet afgenomen.

Gouden tip

Of Van der Zanden inderdaad zelfmoord heeft gepleegd of toch omkwam door een misdrijf, is een vraag waar het coldcaseteam zich in de komende tijd over gaat buigen. De Nederlandse politie ging er voorheen juist van uit dat ze van plan was geweest om naar huis terug te keren, omdat ze haar paspoort thuis had gelaten en een vakantie had geboekt.

Ab van der Zanden, de vader van Maria, laat in een reactie weten dat hij ‘overdonderd’ is door het nieuws. ‘Na bijna dertig jaar weet ik eindelijk waar mijn dochter is.’ De Peter R. de Vries Foundation loofde al vier keer eerder een beloning uit voor de gouden tip in een vermissingszaak. Dit is de eerste keer dat dit leidt tot een concreet resultaat.

‘Het is een dubbel gevoel: aan de ene kant zijn wij ontzettend blij dat Maria is gevonden en dat haar vader nu eindelijk weet waar zijn dochter is, tegelijkertijd besef je ook dat er een enorm groot verdriet is’, reageert Kelly de Vries, directeur van de stichting. De identificatie van Van der Zanden toont volgens haar ‘dat het werkt om aan de boom te blijven schudden’.

‘We waarderen de inzet van de Foundation enorm’, zegt Francien Lijnkamp, teamleider van het coldcaseteam van de politie. ‘Mede door hun inzet hebben wij in de afgelopen periode nieuwe kansen en mogelijkheden benut. Hierdoor hebben we aan de vader van Maria kunnen vertellen waar zijn dochter is en de onbekende vrouw in Duitsland haar naam teruggegeven.’