Door winst in Nevada behouden Democraten controle over de Senaat

Senator Catherine Cortez Masto is opnieuw verkozen in Nevada. Beeld AFP

Het is zeker: de Democraten zullen ook de komende jaren de dienst uitmaken in de Amerikaanse Senaat. Zaterdagavond laat kwamen de nieuwe stemresultaten uit Nevada binnen die Catherine Cortez Mastro, de zittende Democratische senator, op onoverbrugbare afstand plaatsen van haar Republikeinse uitdager Adam Laxalt.

Haar winst is voor de Democraten van cruciaal belang. Met Nevada bezitten ze vijftig zetels in de Senaat, wat in de praktijk neerkomt op een meerderheid vanwege de doorslaggevende stem van vice-president Kamala Harris. En dat niet alleen: er bestaat zelfs een kans dat ze komende maand bij de run off-verkiezingen in Georgia nog een 51ste zetel binnenslepen.

Met een Democratische meerderheid in de Senaat kunnen Republikeinen geen stokje steken voor gerechtelijke nominaties van Biden, net als voor het Hooggerechtshof, mocht daar een zetel vrijkomen. Wie de meerderheid krijgt in het Huis van Afgevaardigden is nog onduidelijk, al lijken de Republikeinen zwaar in het voordeel. Het tellen gaat door.

‘Deze verkiezing is een overwinning’, zei Chuck Schumer, de Democratische leider in de Senaat op zaterdag. De uitslag is volgens hem een bevestiging dat zijn partij op het juiste spoor zit en kiezers niets voelen voor extremistische, door Trump gesteunde kandidaten. Ook president Joe Biden liet van zich horen. ‘Ik heb zin in de komende jaren.’

Impopulariteit Biden

De Democratische partij is met opgeheven hoofd, en hier en daar wat schrammen, de tussentijdse verkiezingen uitgekomen. In de prognoses stonden ze er slecht voor. Vanwege de hoge inflatie en impopulariteit van president Joe Biden was de verwachting dat ze mogelijk de controle over beide kamers van het Congres zouden verliezen. Het liep anders. Zaterdagavond staan de Democraten voor het Huis van Afgevaardigden op 203 zetels, de Republikeinen op 211. De partij met minimaal 218 zetels, bezit daar de meerderheid.

Niet overal duurde het tellen zo lang. Nadat Amerikaanse kiezers dinsdag hun stem uitbrachten, kwamen de meeste uitslagen binnen 24 uur. Maar de stemmen in Arizona, Nevada en Georgia lieten op zich wachten. Omdat in die laatste staat geen van de kandidaten meer dan 50 procent van de stemmen haalde, komt er in december een nieuwer ronde.

Cisco Aguilar afgelopen week in Las Vegas, Nevada. Beeld REUTERS

Cortez Mastro was niet de enige Democratische winnaar in Nevada. Haar partijgenoot, Cisco Aguilar, mag zich binnenkort Secretary of State noemen, en daarmee toezien op de verkiezingen in zijn staat. ‘De toekomst van Amerikaanse democratie hing af van de uitslag’, reageerde Aguilar op zaterdag. Zijn tegenkandidaat, Jim Marchant, verspreidt de leugen dat Donald Trump de presidentsverkiezingen van 2020 zou hebben gewonnen.

Georgia

De nieuwe ronde in Georgia komende maand zal door de Democratische winst in Nevada minder bepalend worden, maar ook nu zullen beide partijen alles op alles zetten om die zetel te veroveren. Daar strijdt Republikein Herschel Walker, door Donald Trump op het schild gehesen, tegen de zittende senator Raphael Warnock. Voor de ‘toekomst van mijn agenda’, zei president Biden, is het ‘altijd beter om 51 senatoren’ te hebben. Ook maakt zo’n extra zetel de invloed kleiner van senatoren als Joe Manchin en Kyrsten Sinema, die niet altijd met de partijlijn meebewegen.

Tijdens de tussentijdse verkiezingen wordt de partij van de zittende president vaak afgestraft door ontevreden kiezers. In de 22 ‘midterms’ die er tussen 1934 en 2018 gehouden werden, verloor een zittende president gemiddeld 28 zetels in het Huis van Afgevaardigden en 4 zetels in de Senaat. Joe Biden komt er stukken beter vanaf dan Donald Trump, of Barack Obama.