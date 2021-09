Door verkeerde stikstofberekeningen ministerie lopen grote wegenbouwprojecten nog meer vertraging op

Dronefoto van de A27 bij Amelisweerd. Beeld ANP

Begin deze week heeft het ministerie bij de Raad van State nieuwe berekeningen ingeleverd voor het Tracébesluit voor de verlenging van de A15. Voortaan worden bij wegenbouwprojecten de gevolgen van stikstofdepositie op de natuur over een afstand van 25 kilometer in kaart gebracht in plaats van over 5 kilometer.

Knieval

In feite maakt het ministerie daarmee een knieval voor de critici van die norm van 5 kilometer. De onlangs opgestapte minister Cora van Nieuwenhuizen hield er lang aan vast, ook toen de door haar ingestelde adviescommissie-Hordijk de rekenmethode als ‘niet houdbaar’ kwalificeerde.

Deze aangepaste norm heeft tot gevolg dat zeker zeven grote wegenbouwprojecten vertraging oplopen. Er moeten nieuwe berekeningen worden gemaakt en juridische procedures vanwege bezwaarschriften nemen meer tijd in beslag. En nu ministerie met nieuwe cijfermatige onderbouwingen komt over de stikstofdepositie krijgen bezwaarmakers de gelegenheid daarop weer nieuwe zienswijzen in te dienen.

In januari vroeg de Raad van State het ministerie in een tussenuitspraak over de verlenging van de A15 ‘beter te motiveren’ hoe de stikstofberekeningen tot stand waren gekomen. Het ministerie kreeg tot woensdag daarvoor de gelegenheid. Volgens de hoogste bestuursrechter kan de A15-zaak op zijn vroegst volgend voorjaar worden hervat.

Amelisweerd

Wanneer de Raad van State zich over een ander omstreden wegenbouwproject - de verbreding van de A27 bij landgoed Amelisweerd bij Utrecht - buigt, is nog onduidelijk. Ook daartegen is veel beroep aangetekend, onder meer vanwege de stikstofberekeningen.

‘Wat wel duidelijk is dat het ministerie nu veel beter in kaart moet brengen wat de gevolgen van die wegverbreding zijn voor stikstofdepositie in veel grotere gebieden’, zegt jurist Ewalt Koorevaar namens bezwaarmakers. ‘Op een afstand van 25 kilometer liggen beschermde Natura 2000-gebieden. Als daar de natuur schade wordt berokkend, zal dat moeten worden gecompenseerd.’

Het Nederlandse stikstofbeleid is drie jaar geleden failliet verklaard nadat het Europese hof van Justitie had bepaald dat Nederland zondigde tegen de Europese natuurbeschermingsregels. De Raad van State nam die visie in mei 2019 over en zette daarom een streep door veel voorgenomen infrastructurele projecten.

Uitzondering

Wegverkeer is een van de vervuilingsbronnen als het gaat om aantasting van de natuur door stikstofhoudende stoffen. Alleen voor wegverkeer gold die zogeheten afkap van 5 kilometer, voor andere vervuilingsbronnen als de veehouderij en de industrie werd over een veel grotere afstand berekend wat die aan schade aan de natuur veroorzaken.

Recent heeft het kabinet besloten dat voortaan voor alle bronnen depositie over een afstand van 25 kilometer wordt berekend. Over een nóg grotere afstand is niet goed aan te geven welke bron verantwoordelijk is voor schade aan de natuur, zeggen onder meer het RIVM en onderzoeksinstituut TNO.