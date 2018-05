Door Trump ontslagen Tillerson waarschuwt voor 'leiders die de waarheid verhullen'

Rex Tillerson, Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken tot hij via Twitter werd ontslagen, heeft in zijn eerste publieke toespraak sinds dat ontslag zijn zorgen uitgesproken over ‘een toenemende crisis in ethiek en integriteit’. Volgens Tillerson zijn deze waarden in het Amerikaanse openbare leven in gevaar.

De 66-jarige Tillerson sprak net afgestudeerde studenten toe op een militaire school in Lexington, Virginia. Hij waarschuwde dat leugens de kernwaarden van de democratie kunnen ondermijnen. 'Als onze leiders proberen de waarheid te verhullen of als we als volk alternatieve realiteiten gaan accepteren die niet langer gegrondvest zijn in feiten, dan zijn we als Amerikaanse burgers op weg om onze vrijheden op te geven.’

De Amerikaanse president Donald Trump ontsloeg Tillerson in maart. Hoewel Tillerson zijn voormalige baas niet in de toespraak noemde, lijken zijn uitspraken wel degelijk betrekking te hebben op de nonchalante wijze waarop Trump met feiten omspringt.

Ook houdt Trump absoluut niet van kritiek, en riep Tillerson de studenten juist op om zich te laten horen: 'Als we de crisis in ethiek en integriteit in onze maatschappij niet aan de kaak stellen - en bij onze leiders in zowel de publieke als de private sector en zelfs in de non-profit sector - dan zal de Amerikaanse democratie in zijn nadagen belanden.’

Moeras

Voor zijn ontslag gingen al maanden geruchten de ronde over een op handen zijnde vertrek van Tillerson, die CEO was van oliereus ExxonMobil voordat hij door Trump werd aangenomen als minister. Aan zijn geschiktheid werd door ervaren politici en beleidsmakers getwijfeld, maar Trump, van wie ‘laat het moeras leeglopen’ één van de campagnemotto’s was, vindt mensen uit het bedrijfsleven juist uitermate geschikt voor kabinetsposities. Het moeras bestaat volgens Trump onder meer uit mensen die al veel te lang politiek bedrijven en daardoor te ver afstaan van de burger.

Tillerson moest met zijn ervaring uit het bedrijfsleven voor een frisse wind zorgen op het ministerie van Buitenlandse Zaken, maar al snel bleek dat de president en hij het over de kwestie Noord-Korea en de nucleaire deal met Iran (waar Tillerson voor was, maar waaruit Trump zich inmiddels heeft teruggetrokken) maar moeilijk eens konden worden.

Opvolger van Tillerson is Mike Pompeo, die als oud-CIA baas juist wel veel ervaring heeft in Washington en op het internationale toneel.