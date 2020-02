Door tegenvallers geplaagde Floriade in Almere heeft opnieuw meer geld nodig

Impressie van de Floriade 2022 in Almere. Beeld Floriade 2022

Gemeenten worstelen vaker met de organisatie van Floriades, grote tuinbouwtentoonstellingen die eens in de tien jaar worden gehouden in Nederland. De vorige editie vond plaats in Venlo. Het leverde de stad een financiële strop van ongeveer 9 miljoen euro op. De positieve effecten die het evenement zou hebben, zoals extra banen, vielen ook nogal tegen.

Dat in Almere opnieuw extra geld voor het evenement nodig is, bleek vorige week al uit het gepresenteerde coalitieakkoord. In de beperkte tijd die er nog is, moet veel gebeuren om het evenement succesvol te laten verlopen, aldus het akkoord. ‘Daarbij is het vermoedelijk onontkoombaar dat er een beroep zal worden gedaan op extra financiële middelen.’ Almere noemt die nieuwe bijdrage verantwoord. ‘Een fantastisch georganiseerde Floriade is immers een investering in de stad.’

Werkzaamheden aan het Floriade-terrein bij Almere. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Uit een onlangs gepresenteerde voortgangsrapportage blijkt dat de organisatie nogal tegenvalt. ‘De sponsoring en partnering van het evenement verlopen minder voortvarend. Er zijn op dit moment nog geen contracten getekend.’

Ook lukt het nauwelijks om subsidies binnen te slepen. In 2015 werden de kosten voor de organisatie van het evenement geschat op 93 miljoen euro. De afgelopen jaren is dat bedrag steeds hoger geworden. De kosten voor Almere werden eerst geschat op 10 miljoen euro, vervolgens op circa 28 miljoen euro en nu moet er weer geld bij.

Directeur Peter Verdaasdonk zei donderdag tegen Omroep Flevoland dat het extra geld onder meer nodig is voor marketing en sponsorwerving. ‘Er zijn heel veel potentiële bezoekers, maar die 2,1 miljoen mensen moeten we wel binnenhalen.’ Hetzelfde geldt voor sponsoren van het evenement. Die moeten gezamenlijk miljoenen in de Floriade steken, maar dat loopt tot op heden niet echt soepel.

De vorige editie van de Floriade, in Venlo. De wereldtuinbouwtentoonstelling vindt eens in de 10 jaar plaats in Nederland. Beeld ANP