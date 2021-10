Door softwarestoring bij justitie kunnen duizenden Nederlanders al anderhalve week geen VOG aanvragen

Het ministerie van Justitie en Veiligheid. Beeld ANP

Een werkgever kan een nieuwe werknemer om een VOG vragen als de werkgever zeker wil weten dat de nieuwe collega geen strafbaar feit heeft gepleegd waardoor hij of zij mogelijk ongeschikt is voor de functie. De VOG is zelfs wettelijk verplicht voor bijvoorbeeld onderwijzers en taxichauffeurs, maar ook voor gastouders. Bovendien moeten vrijwilligers die met kwetsbare personen of kinderen willen werken vaak een VOG aanvragen.

De VOG wordt uitgegeven door het ministerie van Justitie en Veiligheid via uitvoeringsorganisatie Justis. Normaliter kan je met je DigID online een aanvraag indienen, dagelijks doen zo’n vijfduizend Nederlanders dat. Maar al elf dagen is het indienen van aanvraag voor een VOG of een boa-akte, voor opsporingsambtenaren, niet mogelijk. Dat zorgt dus voor een achterstand van tienduizenden aanvragen.

Oorzaak onbekend

De problemen zouden snel voorbij zijn, zo stelde een woordvoerder van het ministerie donderdag in het AD, maar de storing is nog altijd niet verholpen. Een collega is dinsdag tegenover de Volkskrant dan ook minder stellig. De leverancier van de software werkt volgens hem hard aan een oplossing, ‘maar er is nu nog geen zicht op wanneer de storing helemaal voorbij is.’ Ook is nog onbekend hoe de fout precies is ontstaan. Wel zegt het ministerie dat er van een hackaanval of cybercriminaliteit geen sprake is.

Aanvankelijk werden alle systemen van Justis geraakt door de storing. Het klantcontactcentrum van de organisatie was daardoor onbereikbaar en op de website kon geen melding over de storing worden geplaatst . Inmiddels is het klantcontactcentrum weer bereikbaar en ligt alleen het systeem voor het aanvragen van een VOG of een boa-akte nog plat. Ook papieren aanvragen kunnen nog niet in behandeling worden genomen, omdat die op dezelfde softwaresysteem aangesloten zijn.

‘De verwachting is dat de aanvragen die ingediend worden nadat de storing verholpen is, samen met nieuwe aanvragen verwerkt kunnen worden’, laat de woordvoerder van Justitie en Veiligheid weten.

Werkgeversorganisaties die de Volkskrant benaderde geven aan dat de storing nog niet voor veel problemen heeft gezorgd, maar dat dit wel het geval zal zijn als de storing nog lang aanhoudt. ‘Als je geen akte krijgt mag je je werk niet doen, zo simpel is het’, zegt Ruud Kuin van de Boa Bond.