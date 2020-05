Door ‘sluimerende covid’ is quarantaine in China een eindeloze oefening in geduld

De Chinese overheid wil het virus volledig indammen. Als er na een test toch mogelijk onschuldige dode virusdeeltjes te zien zijn, begint het testprotocol – helaas, pindakaas – van voor af aan. Door deze ‘sluimerende covid’ kunnen patiënten als Wang Jinchang pas na vijftien tests in thuisisolatie.

Toen Wang Jinchang (60) op 28 januari in een ziekenhuis in Wuhan werd opgenomen, had hij nooit gedacht dat hij pas 81 dagen later weer naar huis zou kunnen. Hij was niet een van de zwaarste covidpatiënten, na een week voelde hij zich alweer beter. Maar hoe genezen hij ook leek, bij elke test bleek het virus nog in zijn lichaam te sluimeren. In een land als China, dat geen enkel risico neemt met het coronavirus, betekende dat: niet naar huis.

‘Ik ben in totaal vijftien keer getest’, zegt Wang, vanuit zijn buitenhuisje op het platteland bij Wuhan, waar hij half april de laatste dagen van zijn quarantaine uitzit. ‘De zevende keer was ik negatief, maar de achtste keer weer positief, en zo ging dat maar heen en weer. Je mag pas uit het ziekenhuis als je twee keer negatief test, maar daar slaagde ik niet in. De dokters waren erg bezorgd, en ik ook. Ook al had ik geen symptomen, we wisten niet of de ziekte zou terugkomen.’

Wang is een van de vele patiënten in China met ‘sluimerende covid-19’, een fenomeen dat Chinese artsen voor een raadsel stelt. Gemiddeld testen covidpatiënten zo’n twintig dagen positief, waarna het virus uit hun lichaam verdwijnt en hun tests negatief worden. Maar een minderheid blijft hardnekkig positief testen, tot vijftig of zestig en in één geval zelfs zeventig dagen lang. Ook in Zuid-Korea bleven ruim duizend patiënten meer dan vier weken positief.

Sommige patiënten blijken ook twee keer negatief te testen – het officiële criterium om genezen verklaard te worden – maar enkele weken later toch weer positief. Chinese artsen ontdekten dat eind februari, toen de eerste patiënten die uit het ziekenhuis waren ontslagen werden opgeroepen voor controle. Liefst 10 tot 15 procent van de genezen patiënten bleek positief te testen, ook al hadden ze geen symptomen. In Zuid-Korea zijn er 263 ‘teruggevallen’ patiënten geteld.

De grote vraag is of die sluimerende en recidiverende virusdragers besmettelijk zijn. En zo ja, hoe je een maatschappij weer op gang kunt brengen als elke genezen covidpatiënt het virus mogelijk nog maandenlang met zich kan meedragen, zelfs na twee negatieve tests.

Verschillende Chinese wetenschappers zijn van mening dat de sluimerpatiënten niet besmettelijk zijn. Van de eerste ontslagen patiënten met ‘terugkerende covid’ bleek niemand het virus te hebben overgedragen. Recent onderzoek in China en Zuid-Korea toont ook dat bij de meeste teruggevallen patiënten enkel dode, dus niet-besmettelijke virusdeeltjes waren achtergebleven. Doordat de wattenstaafjestest heel gevoelig is, worden die dode deeltjes toch opgepikt.

Maar de wetenschappers kunnen geen uitsluitsel geven, want daarvoor is nog niet voldoende onderzoek gedaan. Dus neemt de Chinese overheid het zekere voor het onzekere, en heeft ze de ontslagcriteria voor covidpatiënten aangescherpt. Een patiënt moet eerst twee keer na elkaar negatief testen, daarna twee weken in hotelquarantaine en daarna nog eens twee weken in thuisisolatie. Pas na nog een negatieve test is hij of zij weer welkom in de bewoonde wereld.

De Chinese overheid wil het virus volledig indammen, elk geval is er dan één te veel. Dus zijn de regels zo opgesteld dat ook uitzonderlijke gevallen worden onderschept. Zo is de incubatietijd van het coronavirus zelden langer dan veertien dagen, maar toen bleek dat een Chinese student, teruggekeerd uit de VS, na twee weken isolatie toch haar familie had besmet, werd de quarantaine voor alle terugkeerders in Beijing verlengd tot drie weken.

De meeste Chinese patiënten kunnen zich vinden in het overheidsverhaal: zij offeren graag hun vrijheid op voor de veiligheid van anderen. Maar soms gaat het wel erg ver. Kelly Wang, een student uit Wuhan, was amper een week ziek en zat zonder klagen vier weken quarantaine uit. Dat ze daarna nog eens negen dagen moest wachten op haar test, vond ze lastig. ‘Ik ben gezond, kan me nuttig maken in de maatschappij, maar zit opgesloten’, zegt ze, drie dagen voor haar ‘vrijlating’.

Ook Wang Jinchang, die 81 dagen in isolatie heeft doorgebracht, had het niet makkelijk. ‘Zo lang niet naar buiten kunnen, is mentaal best zwaar’, zegt hij. ‘Soms had ik het gevoel dat ik eraan onderdoor zou gaan, maar ik bleef mezelf voorhouden dat ik sterk moest blijven. Ik werd vooral geholpen door de gedachte dat mijn familie op mij wachtte en ik hen niet in de steek mocht laten. Ik moet naar huis, hield ik mezelf voor. Ik moet naar huis.’

Vooral de onzekerheid maakte het zwaar voor Wang. Tegenwoordig weten dokters dat de sluimerpatiënten geen nieuwe symptomen krijgen, maar in februari dachten ze nog dat het een voorbode van een nieuwe covid-19-aanval kon zijn. ‘De eerste keer had ik dagenlang heel hoge koorts gehad, en voelde ik me zo zwak dat ik plannen maakte voor mijn begrafenis. Ik had niet het idee dat ik dat nog een tweede keer zou aankunnen.’

Uiteindelijk testte Wang na 53 dagen twee keer negatief, waarna zijn 28 dagen quarantaine begonnen. Zijn manier om het vol te houden: iedere dag tai-chiën, een dagboek bijhouden en familie bellen. ‘Wat ik van dit virus heb geleerd is dat je mentaal sterk moet zijn’, zegt hij. ‘Als je ziek bent, geef je je normaliter aan de dokters over. Nu hebben zelfs zij geen oplossing. Je moet rusten, goed eten en je immuunsysteem versterken. En je mag niet breken, hoe lang het ook duurt.’