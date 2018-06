Door Saoedi-Arabië geleide coalitie opent aanval op strategische havenstad Jemen

De door Saoedi-Arabië geleide internationale coalitie in Jemen heeft woensdag een groot offensief gelanceerd om de Houthi-rebellen uit de havenstad Hodeida te verdrijven. Het is de grootste slag in de al drie jaar durende oorlog tegen de door Iran gesteunde Houthi’s.

Soedanese militairen die deel uitmaken van de internationale coalitie even buiten de havenstad Hodeida. Foto EPA

Gevechtsvliegtuigen en oorlogsschepen van de coalitie bestookten posities van de rebellen om een grondoffensief van het regeringsleger te ondersteunen.

De haven van Hodeida is de grootste van Jemen. Het is de belangrijkste haven om hulpgoederen het land in te krijgen, dat op de rand van een hongersnood balanceert. Bij de strijd om de stad zijn de afgelopen dagen al rond de zeshonderd doden gevallen.

De operatie ‘Gouden Overwinning’ begon nadat een deadline verliep die was gesteld door de Verenigde Arabische Emiraten, net als Saoedi-Arabië een van de deelnemers aan de coalitie tegen de Houthi’s. De rebellen hadden tot vandaag de tijd gekregen om zich terug te trekken uit de stad. ‘De bevrijding van de haven is het begin van de val van de Houthi-strijders’, aldus de Jemenitische regering in een verklaring.

De Houthi’s controleren naast Hodeida de hoofdstad Sanaa en de belangrijkste bevolkte gebieden van het land. Hulporganisaties waarschuwen dat het nieuwste offensief het armste land van de Arabische wereld nog verder in de afgrond zal duwen. De Verenigde Naties en andere hulporganisaties hadden vooruitlopend op de aanval hun internationale staf al uit Hodeida gehaald.

Hulpgoederen uit de Verenigde Arabische Emiraten in de havenstad Mujailis, ten zuiden van Hodieda. Foto AFP

Aanvallen olietankers

Zo’n 8,4 miljoen Jemenieten worden volgens de wereldgezondheidsorganisatie WHO bedreigd door de dreigende hongersnood. Zo’n tachtig procent van de belangrijkste goederen komen via Hodeida het land binnen. Door het offensief dreigt ook nog een humanitaire ramp in de havenstad. In het gebied wonen zo’n 600 duizend mensen.

De leider van de Houthi’s, Mohammed Ali Al-Houthi, waarschuwde de internationale coalitie kort voor de lancering van het offensief om de aanval niet te openen. De komende dagen moet duidelijk worden of hij zijn dreigement waar zal maken om olietankers in de Rode Zee aan te vallen. Met dit dreigement hoopte hij het offensief af te wenden. De VN probeerden beide partijen ook zover te krijgen om een akkoord te sluiten maar deze poging mislukte.

De aanval is de eerste poging van de internationale coalitie, die wordt gesteund door het Westen, om een goed verdedigde, grote stad in te nemen. Met de inname van Hodeida willen de coalitie en de regering de aanvoerlijnen van de rebellen afsnijden en ze terugdringen tot Sanaa. De hoop is dat de Houthi’s dan kunnen worden gedwongen om te onderhandelen over een vredesregeling.

Bekritiseerd

Aan de zijde van de regeringsgezinde troepen in Hodeida vechten ook militairen van de Emiraten en Soedan. De coalitie besloot in 2015 om militair in te grijpen in Jemen om de regering van president Abd-Rabbu Mansour weer in het zadel te helpen. Tijdens de burgeroorlog zijn al meer dan tienduizend doden gevallen. De coalitie wordt bekritiseerd vanwege luchtaanvallen waarbij veel burgers om het leven zijn gekomen.

Amerikaanse en andere westerse landen beschuldigen op hun beurt Iran ervan de Houthi's van wapens en raketten te voorzien. De rebellen hebben al diverse keren raketten tot diep in Saoedi-Arabië afgevuurd.