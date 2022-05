Door oorlog geteisterd Oekraïne wint Eurovisie Songfestival dankzij solidariteitsstem

Het Kalush Orchestra Beeld AP

Nadat de stemmen van de vakjury’s waren geteld, stond Oekraïne nog vierde. Maar de overweldigende steun van het thuispubliek zette alles op zijn kop. De Nederlandse S10 (Stien den Hollander) werd met haar nummer De diepte elfde, met 171 punten.

In Stefania, de inzending van het Kalush Orchestra, zingt frontman Oleh Psiuk een ode aan zijn moeder. Veel Oekraïners zijn het lied gaan zien als een eerbetoon aan hun land.

‘Het Eurovisie Songfestival is geen politiek evenement’, zo vermeldt de European Broadcast Union, de organisator van het feest, op de site. Dat mag officieel het geval zijn, in de praktijk nemen politieke ontwikkelingen en uitingen vaak een belangrijke plaats in. En zelden zal dat zo sterk het geval zijn geweest als dit jaar.

Torenhoge favoriet

Na de inval in Oekraïne werd Rusland door de EBU uitgesloten van deelname. Oekraïne, daarentegen, werd de torenhoge favoriet. Dat kwam niet zo zeer door de Oekraïense inzending – al is Stefania een pakkend, folkloristisch nummer – maar door de verwachting dat kijkers zouden sympathiseren met het land. Dat vermoeden bleek terecht.

Zoals gebruikelijk bij het Songfestival kwam er weer een bonte stoet artiesten voorbij. Namens Noorwegen zongen als gele wolven verklede artiesten over hoe je een wolf kunt stoppen met het opeten van je oma. Moldavië, een grote favoriet bij de thuisstemmers, kwam met aanstekelijke feestmuziek met accordeon en viool.

Het optreden van de 21-jarige S10 was vlekkeloos, zegt Robert van Gijssel, muziekrecensent van de Volkskrant. ‘Je merkte heel goed dat ze los was van de grootste spanning, waar ze tijdens de halve finale nog wel last van had. Het werd daardoor minder intens en spannend, maar vocaal in strikte zin was het ontspannen en zuiverder en daarom ook fijn voor ons als angstige supporters om naar te kijken en te luisteren. Het was nu de perfecte editie.’

Ook de buitenlandse pers reageerde enthousiast. ‘Verreweg mijn favoriete nummer’, schreef Martin Belam van The Guardian over De diepte. Haar elfde plaats stelde dan ook enigszins teleur.

Voor het eerst sinds 2019 mocht het Songfestival weer worden gehouden in een vol huis. In 2020 ging het vanwege corona niet door. Vorig jaar moest een deel van het Rotterdamse Ahoy leeg blijven.

De avond verliep soms rommelig. Laura Pausini haakte ziek af, om even later terug te keren. De zangeres presenteerde de avond met muzikant Mika en tv-persoonlijkheid Alessandro Catellan. Hun ingestudeerde grappen waren niet altijd sterk.

Onregelmatige stemgedrag

Tijdens de finale meldde de EBU bij de tweede halve finale in zes landen ‘onregelmatige stemgedrag’ gesignaleerd te hebben. De organisatie zegt pogingen om de stemming te manipuleren ‘extreem serieus’ te nemen en waar nodig stemmen te verwijderen.

Normaal gesproken organiseert de winnaar het volgende jaar het Songfestival. Maar het is nog maar de vraag of het enorme evenement volgend jaar in het door oorlog geteisterde Oekraïne kan worden gehouden. Een plan b is er nog niet, zei Sietse Bakker, die vorig jaar uitvoerend producent was en dit jaar is toegetreden tot de Reference Group van de EBU.

‘Wat je zou kunnen doen is dat het gaat naar een land dat het recent heeft georganiseerd’, zei hij tegen het AD. ‘Dat kan immers snel in actie komen. Of je kunt zeggen: we gaan naar een land dat recent het Junior Songfestival heeft georganiseerd, bijvoorbeeld Polen. Ze hebben dat daar heel goed gedaan en hebben ook de ambitie om Eurovision te doen. De derde optie is om naar een van de Big Five-landen (Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië, Duitsland, Frankrijk, red.) te gaan.’