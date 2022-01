Door omikron zitten jonge gezinnen langdurig in quarantaine, met een beetje pech een maand

Een gezin in Nieuw-Beijerland zit in quarantaine. Bij één besmetting moeten gezinsleden al minimaal twaalf dagen in thuisisolatie. Beeld Arie Kievit

Dertig dagen kon Gert-Jan Kok (46) vorige maand niet naar buiten. Van zijn vier kinderen was de eerste nog maar net klachtenvrij of het tweede kind testte alweer positief. Eén voor één staken de gezinsleden elkaar aan en schoof de finish van hun quarantaine een stukje verder. Het gezin zag de feestdagen in het water vallen en Kok kon wekenlang niet naar zijn werk in de gehandicaptenzorg. ‘Dat voelt ontzettend vervelend, je wilt er voor die mensen zijn, maar het kan simpelweg niet.’

Meer gezinnen dreigen Kok te volgen nu door de omikrongolf steeds meer mensen corona oplopen. De gevolgen kunnen groot zijn: als veel mensen langdurig thuiszitten kunnen personeelstekorten ontstaan in verschillende sectoren, zoals het onderwijs en de zorg. Voor andere landen zoals België en Italië zijn die dreigende tekorten al reden om de quarantaineregels flink te versoepelen.

Nederland scherpte de regels daarentegen juist aan. Sinds eind vorig jaar maakt het niet meer uit of je volledig gevaccineerd, geboosterd of hersteld bent. Het betekent dat alle ouders per direct mee moeten in quarantaine als hun kind positief test.

Twee maanden

En dat kan behoorlijk optellen. Vanaf het moment dat de klachten van hun kind beginnen, moeten ouders en andere gezinsleden minimaal zeven dagen thuisblijven. Die periode kan oplopen omdat het kind minstens 24 uur klachtenvrij moet zijn. En als die zeven dagen er eindelijk op zitten, moeten ouders op hun beurt weer tot tien dagen in quarantaine. Die periode kunnen ze wel verkorten als ze op de vijfde dag negatief testen.

Tel die periodes bij elkaar op en het wordt duidelijk dat bij één besmetting gezinsleden al minimaal twaalf dagen in quarantaine moeten. En die hele riedel begint weer van voren af aan als op de twaalfde quarantainedag blijkt dat nóg een gezinslid is besmet. Dat kan tot extreme situaties leiden. In een gezin van vijf kinderen bijvoorbeeld zou het kunnen dat de persoon met de meeste pech bijna twee maanden in quarantaine moet blijven.

Voor Karin den Heijer, die drie kinderen heeft, blijkt na berekening dat de quarantaine zo maar ruim een maand kan duren. Sinds zondag zit ze met haar gezin verplicht thuis nadat een van haar kinderen besmet bleek. ‘Volgens de quarantaineregels mag ik zeker tot en met volgende week donderdag niet meer voor de klas staan’, zegt Den Heijer. ‘Maar het duurt vermoedelijk nog langer nu mijn tweede kind coronaklachten heeft en op een testresultaat wacht.’

Versoepelingen

Ondanks de praktische problemen wijzen experts op het belang van de quarantainemaatregelen om het virus te beteugelen. Ze zijn namelijk de scherpschutter onder de maatregelen: heel precies gericht op mensen die een grotere kans hebben om een besmetting door te geven. Het versoepelen van de quarantaineregels betekent waarschijnlijk dus een verdere stijging in het aantal besmettingen.

Toch denkt minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers inmiddels openlijk na over versoepeling. Hij maakt zich zorgen over de personeelstekorten die kunnen ontstaan als de omikrongolf doorzet en meer mensen (langdurig) in quarantaine moeten. Kuipers heeft het OMT gevraagd om een advies uit te brengen over aanpassing van de regels. De minister kijkt onder meer naar België, waar mensen na contact met een besmet persoon niet in quarantaine hoeven zolang ze geen klachten hebben.

Wiskundedocent Den Heijer, die vooralsnog klachtenvrij is, hoopt dat zo’n versoepeling er op korte termijn komt, zodat ze weer fysiek les kan geven. ‘Nu zit ik in een absurde situatie. Het zou voor mij gek genoeg gunstiger zijn om het virus op te lopen: dan weet ik tenminste wanneer ik weer naar buiten mag.’