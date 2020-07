Door nieuwe Donorwet zijn er vandaag in één klap 6 miljoen nieuwe orgaandonoren

Vanaf 1 juni 2020 moet iedere Nederlander vanaf 18 jaar zijn keuze over orgaandonatie vastleggen. Als niets wordt ingevuld, wordt in het Donorregister ’geen bezwaar’ genoteerd. Beeld ANP - Lex van Lieshout

Dat is het gevolg van de Donorwet die vanaf 1 juli van kracht is. Tot nu toe was iemand pas orgaandonor als dat in het donorregister stond, al konden nabestaanden op verzoek van artsen ook voor donatie beslissen. Vanaf nu is dat omgedraaid: iedereen is in principe donor, tenzij in het register staat dat iemand dat niet wil zijn. Bij degenen die geen keuze hebben gemaakt, hebben nabestaanden ook nog inspraak. Een keuze in het donorregister is niet eenmalig en kan altijd worden aangepast.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek waren er in 2019 13,3 miljoen inwoners van 18 jaar of ouder. Zij staan allemaal in het donorregister, al kunnen kinderen van 12 jaar of ouder ook al een keus doorgeven. Op 1 juni hebben 3,9 miljoen mensen aangegeven donor te willen zijn, 2,5 miljoen mensen willen dat niet en 795 duizend mensen noteerden dat ze de beslissing aan iemand anders laten. Wie 18 jaar wordt, krijgt van de overheid een brief waarin op de keuzemogelijkheden in het donorregister wordt gewezen.

Brieven

De 6 miljoen mensen die nog niets hebben doorgegeven zijn na hun dood potentiële orgaandonoren. Om hen daarvan bewust te maken krijgen zij de komende maanden brieven van de overheid om hen hierop te attenderen en hen op te roepen zelf een keus aan te geven. Het donorregister kent vier mogelijkheden: ‘voor donatie’ (eventueel met uitsluiting van sommige lichaamsdelen), ‘tegen donatie’, ‘de keus is aan familie of partners’ of ‘de keus is aan een nader te noemen ander persoon’.

Oorspronkelijk zou de overheid al in het afgelopen voorjaar een campagne voeren om Nederlanders op de nieuwe Donorwet te attenderen. Maar die campagne is in maart gestaakt in verband met de corona-pandemie. Wie overigens bij overlijden corona heeft, komt niet in aanmerking als donor vanwege het besmettelijke karakter van de ziekte. Daarop worden potentiële donoren getest, laat het ministerie weten. Hetzelfde geldt voor ziektes als kanker. Alleen wie in het ziekenhuis overlijdt, kan donor zijn.

Wie zich als donor registreert kan lichaamsdelen uitsluiten van donatie. Dat gebeurt het vaakst met de huid gevolgd door hoornvliezen en botweefsel, kraakbeen en pezen.