Door nieuwe coronaweergave is Turkije in één klap een van de zwaarst getroffen landen van Europa

Bezoekers van de bazaar in Istanbul. Beeld EPA

Tot voor kort weigerde de Turkse regering het totaal aantal nieuwe besmettingen te geven en werden elke dag alleen de cijfers gemeld van de personen met ziektesymptomen. Woensdag echter deelde minister van Gezondheid Fahrettin Koca mee dat voortaan dagelijks alle nieuwe gevallen genoemd zouden worden, ‘overeenkomstig de verzoeken van de burgers’.

Daarmee veranderde Turkije in één klap van een van de minst besmette landen in Europa in een van de zwaarst getroffen landen. Het aantal nieuwe besmettingen verviervoudigde tot dagelijks zo’n 30 duizend. Volgens Murat Akova, hoogleraar geneeskunde aan de Hacettepe Universiteit in Ankara, kan dat aantal stijgen tot bijna 130 duizend per dag.

‘Het verzoek van de regering aan de bevolking zoveel mogelijk thuis te blijven zal geen resultaat hebben’, zegt hij tegen nieuwssite Duvar. ‘Het enige wapen dat we nog hebben in de strijd tegen het virus is een landelijke lockdown van minstens twee weken.’

Ook de artsenorganisatie TTB pleit voor een lockdown van twee tot vier weken. De kritische TTB zegt al sinds maart dat de regering de werkelijke toestand verdoezelt en niet rigoureus genoeg is in haar aanpak. De organisatie meent dat de officiële cijfers nog steeds geflatteerd zijn.

Intussen lijkt het Turkse gezondheidssysteem te kraken in zijn voegen. De ziekenhuizen zijn overbelast en het medisch personeel is uitgeput, zegt TTB-voorzitter Sebnem Korur Fincanci tegen persbureau AP. ‘Het is de perfecte storm.’ Ook het contactonderzoek heeft volgens haar de limiet van zijn capaciteit bereikt.

Zwerfkatten op een verlaten plein in Istanbul. Beeld AFP

Volgens minister Koca zijn de ic-bedden voor 70 procent bezet, maar zeker voor Istanbul klopt dat niet, zegt voorzitter Ebru Kiraner van de lokale Vereniging van ic-verpleegkundigen tegen AP. De ic-bedden in de stad zijn vrijwel allemaal bezet en artsen zoeken volgens haar wanhopig naar plekken voor ernstig zieke patiënten.

President Recep Tayyip Erdogan heeft steeds hoog opgegeven van het Turkse gezondheidssysteem. Dat de cijfers niet dalen, zei hij vrijdag nogmaals tegen verslaggevers, komt volgens hem doordat mensen onvoldoende afstand houden en te vaak zonder mondkapje naar buiten gaan. Van dat laatste is in Istanbul echter niets te merken. Zo goed als iedereen draagt op straat een mondkapje.

Istanbul is de zwaarst getroffen stad in Turkije. De stad heeft 20 procent van de Turkse bevolking, maar 40 procent van alle coronagevallen. Het gemeentebestuur, in handen van oppositiepartij CHP, meldde de afgelopen week steeds het dagelijks aantal coronadoden in de stad. Dat was aanzienlijk hoger dan het totaal aantal dat het ministerie van Gezondheid gaf voor het hele land. Donderdag bijvoorbeeld waren er in Istanbul 231 sterfgevallen, terwijl dat voor heel Turkije volgens de officiële cijfers uit Ankara 164 zou zijn.

De regering heeft ruim een week geleden de coronamaatregelen al enigszins aangescherpt. Winkels moeten om 8 uur ‘s avonds sluiten, koffiehuizen en restaurants kunnen alleen aan takeaway doen. Vrijdag zinspeelde president Erdogan erop dat de teugels spoedig strakker worden aangehaald.