Door mestwetgeving in problemen geraakte bioboeren krijgen geen hulp van Landbouwminister Schouten

Biologische boeren vinden dat zij opdraaien voor een probleem dat niet zij, maar de intensieve veehouderij heeft veroorzaakt. Schouten roept banken en bedrijven in de zuivelsector op boeren die in de problemen zitten, te steunen. ‘Het is hun taak om ondernemers door deze moeilijke periode te helpen.’

Nederland is gehouden aan fosfaatafspraken binnen de EU. In aanloop naar het afschaffen van de Europese melkquota in 2015, zijn boeren veel stallen gaan bijbouwen. Hierdoor produceerde Nederland twee jaar lang te veel fosfaat, wat de bodem en water verzuurt. Een Europese uitzondering voor Nederlandse boeren, die meer mest over hun land mogen uitrijden dan Europese collega’s, kwam in gevaar.

Door een sanering en het invoeren van fosfaatrechten voor boeren die willen uitbreiden, bleef Nederland vorig jaar weer onder de norm en werd de uitzondering, derogatie geheten, verlengd. Honderden boeren zijn door de fosfaatrechten in de problemen gekomen, omdat zij bijvoorbeeld in 2015 een stal aan het bouwen waren, maar vanaf dit jaar en met terugwerkende kracht over vorig jaar fosfaatrechten moeten kopen voor de nieuwe dieren.

Omdat biologische boeren volgens hun eigen regels en principes niet meer mest uitrijden dan goed is voor hun land, maken ze automatisch ook geen gebruik van de derogatie. Vanwege deze ‘grondgebondenheid’ vinden zij dat ze geen fosfaatrechten hoeven te betalen.

Door biologische boeren alsnog buiten de fosfaatregels te houden, is de minister bang dat Nederland weer in het rood komt te staan op de fosfaatmeter. Lange tijd was het onder bioboeren de verwachting dat dit wel ging gebeuren. Woensdagavond zei de minister dat ze na drie jaar eindelijk duidelijkheid heeft willen geven. ‘En ik weet dat de uitkomst niet is wat velen hadden gehoopt.’

Van de 450 bioboeren zijn volgens een woordvoerder 80 in acute problemen. 800 reguliere boeren zitten naar eigen zeggen in de knel door de fosfaatrechten. In totaal kreeg de Rijksdienst voor Ondernemers tot nu toe bijna 2.500 meldingen van probleemgevallen binnen.

Op verzoek van Kamerleden zegt de minister woensdagavond bereid te zijn nog een keer naar Brussel te gaan om te praten of ze niet toch boeren kan helpen binnen de bestaande fosfaatregels. Schouten: ‘Maar ik verwacht niet dat de uitkomst anders zal zijn dan hier besproken’.