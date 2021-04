Door Kanye West gedragen sneakerpaar levert recordbedrag van 1,8 miljoen dollar op

Kanye Wests sneakers, gedragen tijdens de Grammy-uitreiking in 2008, leverden bij een veiling een 1,8 miljoen dollar op. Beeld EPA

Het betreffende schoenenpaar – de Nike Air Yeezy 1 – droeg West (43) tijdens zijn uitvoering van de nummers ‘Hey Mama’ en ‘Stronger’ bij de vijftigste uitreiking van de Grammy Awards in 2008. De Amerikaanse rapper was die avond een van de grote winnaars: hij sleepte vier prijzen in de wacht.

Sneakerexperts braken zich na afloop het hoofd over de herkomst van de zwartleren schoenen met beige zool. Het bleek de aftrap van een samenwerking tussen de rapper en het sportmerk Nike. In 2013 stapte West over naar concurrent Adidas, dat de Yeezy-lijn voortzette.

Het internationale veilinghuis Sotheby’s, dat de verkoop regelde, maakte de opbrengst maandag bekend. De nieuwe eigenaar is investeringsplatform Rares, dat gespecialiseerd is in de aan- en verkoop van bijzondere schoenen. Het paar werd verkocht door de sneakerverzamelaar Ryan Chang uit New York.

De vorige recordhouder – een paar Nike Air Jordan 1 – wisselde vorig jaar augustus voor 615 duizend dollar van eigenaar. In de linkerschoenzool van dat paar zat naar verluidt nog een glassplinter van het basketbalbord dat legende en schoendrager Michael Jordan in 1985 met een krachtige dunk verbrijzelde.