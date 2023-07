Door kabinet verwachte toename in asielaanvragen nog steeds onzichtbaar

Asielzoekers buiten de hekken van een AZC. Beeld Harry Cock

Tot en met juni vroegen in totaal 20.122 mensen asiel aan in Nederland, blijkt uit cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het kabinet ging in april uit van 70 duizend asielzoekers dit jaar, ruim 20 duizend meer dan in 2022. Op dit moment ligt het aantal aanvragen maar iets hoger. In Ter Apel meldden zich 170 personen meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

De teller van het aantal eerste aanvragen staat momenteel wel ruim duizend verzoeken hoger dan een jaar geleden, op bijna 15 duizend. Het aantal verzoeken voor gezinshereniging, waarover het kabinet viel, is daarentegen lager. Tot en met juni zijn hiervoor zo’n 4,5 duizend aanvragen ingediend, tegenover 5,7 duizend vorig jaar. De meeste van alle aanvragen zijn nog steeds afkomstig van Syriërs, dit jaar een derde. Daarna volgen Turken en Jemenieten.

Doorgaans worden de meeste asielaanvragen ingediend van augustus tot en met november. Het IND verwacht daarom dat de piek nog moet komen, maar kan niet zeggen hoe hoog deze wordt.

Hoewel het aantal verzoeken gelijk blijft, loopt het aantal openstaande aanvragen iedere maand verder op. Momenteel wachten bijna 37 duizend asielzoekers op een besluit over hun eerste aanvraag, en 22 duizend personen op een beslissing over nareis. De gemiddelde wachttijd is ruim een jaar.