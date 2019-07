Door Italië geweigerd reddingsschip zet koers naar Malta

Een reddingswerker houdt een jongen vast op een boot bij Lampedusa. Beeld AP

‘Als Europese regeringsleiders serieus zijn in hun afwijzing van het Italiaanse beleid, dan laten ze ons aanleggen in Malta en de migranten ontschepen’, reageerde Gordon Isler, voorzitter van Sea-Eye. De Alan Kurdi verwacht zondagmiddag aan te komen bij Malta.

Er dreigde door het schip een nieuwe ruzie tussen Italië en de lidstaten van de Europese Unie over de redding en verdeling van migranten. Salvini wilde dat Duitsland zich over de Alan Kurdi zou ontfermen, omdat het onder Duitse vlag vaart. ‘Italië is niet van plan de enige hotspot van Europa te blijven’, zei Salvini. Duitsland moet zijn verantwoordelijkheid nemen, heeft hij zijn Duitse collega-minister Horst Seehofer laten weten.

Seehofer toonde zich bereid de migranten van de Alan Kurdi op te nemen, maar vraagt Italië de havens te openen om de migranten aan wal te laten komen. Dit weigert Salvini.

Italiaanse vlag

Eerder zaterdag dobberde nog een ander schip voor de haven van Lampedusa, met 46 vluchtelingen aan boord. Ondanks het uitblijven van toestemming om binnen te varen, deed de Alex dat toch. Het schip vaart onder Italiaanse vlag. Om die reden zou Salvini het niet kunnen weigeren. Salvini zei dat de wet is overtreden, maar maakte niet direct duidelijk welke actie hij zou ondernemen. Malta had aangeboden de Alex toe te laten, maar de migranten zouden in te slechte conditie zijn om daar nog naartoe te varen.

Later zaterdag bleek dat de boot in beslag wordt genomen door de politie. Dat liet het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken weten in een mededeling. Verder zal er een onderzoek gestart worden naar de bemanning van het schip, die deel uitmaakt van de ngo Mediterranea, voor medeplichtigheid aan illegale migratie.

De migranten aan boord kregen geen toestemming om voet aan grond te zetten in Italië nadat ze twee dagen hebben doorgebracht op het 18 meter lange schip. Mediterranea drong er bij de autoriteiten op aan om de ‘uitgeputte’ migranten en bemanningen binnen te laten. ‘De schipbreukelingen en de bemanning zijn uitgeput. De mensen die wij hebben gered, hebben zorg nodig. Dit is een surrealistische situatie en hen laten wachten, is een onnodige wreedheid’, aldus de organisatie op Twitter.

Vorige week leidde een soortgelijke situatie ertoe dat een ander reddingsschip, de Sea-Watch, zich toegang tot de haven van Lampedusa forceerde. Volgens de kapitein was de situatie van de migranten aan boord na dagen wachten kritiek. Ze voer Lampedusa binnen en werd daarop gearresteerd. Ook haalde Salvini hard uit naar Nederland, omdat het weigerde zich te bekommeren om de migranten aan boord van de Sea-Watch, dat onder Nederlandse vlag vaart.

Duitsland heeft met een aantal andere landen toegezegd migranten over te nemen van de Sea-Watch. De herverdeling van de migranten, door de Europese Commissie, lijkt alleen niet goed te lukken. Ze zitten nog steeds in Italië. Ook de kapitein van het schip, de Duitse Carola Rackete, zit nog in Italië. Ze is inmiddels wel vrij.

Vrijdag kondigde haar advocaat aan dat ze Salvini gaat aanklagen voor laster. Salvini vindt dat de reddingsboten bijdragen aan mensensmokkel en noemde haar een ‘crimineel‘ en een ‘piraat’. Een rechter sprak Rackete echter vrij voor het illegaal binnenvaren van de haven, omdat aannemelijk was dat ze uit nood handelde. De situatie van de migranten die al ruim twee weken op zee verbleven, zou niet langer houdbaar zijn geweest.

21ste weigering

Alhoewel de piek van 2015 en 2016 voorbij is, proberen migranten nog steeds Europa te bereiken. Als Italië de Sea-Eye inderdaad weigert, is dat de 21ste keer dat een reddingsschip voor een dichte Italiaanse haven staat sinds de nieuwe Italiaanse regering is aangetreden. Onder leiding van Salvini wil Rome geen migranten ontvangen zolang de andere Europese lidstaten niet bereid zijn ze over te nemen. Het eerste schip dat werd geweigerd, de Aquarius met 600 migranten aan boord, werd toen uiteindelijk opgevangen door Spanje.

Vanwege hun ligging zijn Italië en Griekenland de afgelopen jaren extreem belast met bootvluchtelingen. Pogingen te komen tot een Europese verdeelsleutel mislukten; Hongarije en een aantal Oost-Europese landen weigerden hieraan mee te werken. Andere Europese maatregelen zorgden er wel voor dat het aantal bootvluchtelingen scherp is afgenomen. Zo kreeg Turkije 6 miljard euro van de EU om migranten richting Griekenland tegen te houden en werd de Libische kustwacht ondersteund om migranten richting Italië te stoppen.

Op die laatste deal was veel kritiek omdat Libië feitelijk geen functionerende staat is. De Libische kustwacht wordt gedeeltelijk gerund door milities die zelf betrokken zijn bij mensensmokkel , migranten die van zee worden gered, worden opgesloten in detentiecentra waar ze worden mishandeld, gemarteld en vaak tot dwangarbeid worden aangezet.

Reddingsorganisaties weigeren daarom migranten die zij in internationale wateren hebben gered terug te brengen naar Libië. De situatie in Libië is bovendien sterk verslechterd sinds in april een nieuwe oorlog uitbrak om de hoofdstad Tripoli. Afgelopen week vielen ruim 50 doden en 120 gewonden toen een detentiecentrum met migranten erin werd gebombardeerd. In Tripoli zitten nog zeker ruim 3.000 migranten opgesloten in dergelijke centra.