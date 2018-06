Door hongerstaking in Siberisch strafkamp zet Oekraïense filmregisseur Moskou onder druk – vlak voor WK voetbal

Kiev heeft geëist dat Rusland buitenlandse artsen toelaat bij de Oekraïense filmregisseur Oleg Sentsov, die vastzit in een strafkamp in het noorden van Siberië. Met het oog op het WK voetbal in Rusland, dat over tien dagen begint, ging Sentsov drie weken geleden in hongerstaking om Rusland onder druk te zetten 64 Oekraïense politieke gevangenen vrij te laten.

Sentsov heeft laten weten dat hij vastbesloten is door te gaan tot Moskou aan zijn eis heeft voldaan. Om zijn eigen vrijlating heeft hij niet gevraagd, maar Sentsovs aanhangers hopen dat het WK voetbal voor het Kremlin aanleiding zal zijn de Oekraïense filmregisseur vrij te laten. Vlak voor de Olympische Winterspelen van 2014 in Sotsji liet Moskou onverwacht enkele prominente gevangenen vrij, onder wie de voormalige olietycoon Michaïl Chodorkovski en twee leden van de Russische meidenband Pussy Riot.

De Oekraïense filmregisseur, die zelf afkomstig is uit de Krim, werd opgepakt na de annexatie van het Oekraïense schiereiland door Rusland in 2014. Hij werd ervan beschuldigd dat hij plannen had om een standbeeld van Lenin op te blazen. Ook zou hij brand hebben willen stichten in de kantoren van twee pro-Russische partijen op de Krim.

Mensenrechtenorganisaties hadden felle kritiek op het proces waarin Sentsov werd veroordeeld tot twintig jaar strafkamp met zwaar regime. Zijn medeverdachte Aleksandr Koltsjenko kreeg tien jaar. Een van de getuigen tegen Sentsov trok tijdens het proces zijn verklaringen in omdat hij naar eigen zeggen was gemarteld door de politie. Ook Sentsov klaagde dat hij was gemarteld bij zijn verhoor.

Verscheidene prominente Russen, onder wie filmregisseur Andrej Zvjagintsev en televisiester Ksenia Sobtsjak, zijn een campagne begonnen om Sentsov vrij te krijgen. Sobtsjak vertelde dat ze een paar dagen geleden per videogesprek met Sentsov had gesproken. ‘Hij zag er heel slecht uit. Hij is heel mager en heel bleek. Toch is hij overtuigd van zijn keuze.’

Zvjagintsev zei te hopen dat Moskou en Kiev een gevangenenruil overeenkomen. Op die manier kwam ook de Oekraïense gevechtspiloot en oorlogsheld Nadia Savtsjenko twee jaar geleden vrij uit een Russische gevangenis. Maar het is de vraag of Rusland daartoe bereid is.

Ook een andere Oekraïense gevangene, Volodymyr Baloech, is met een hongerstaking bezig. Hij eet al twee maanden niet meer. Baloech is evenals Sentsov afkomstig uit de Krim en protesteerde ook openlijk tegen de annexatie van het schiereiland door Rusland. Hij kreeg 3,5 jaar gevangenisstraf nadat er wapens en munitie in zijn huis zouden zijn gevonden. Maar volgens zijn aanhangers zouden de Russische autoriteiten zich eraan hebben gestoord dat hij de Oekraïense vlag voor zijn huis liet wapperen.

Maandag kreeg de Oekraïense journalist Roman Soesjtsjenko twaalf jaar gevangenisstraf van een Russische rechter. Soesjtsjenko, die eerder als correspondent in Parijs werkte, stond achter gesloten deuren terecht op beschuldiging van spionage. Volgens mensenrechtenactivisten is ook deze zaak politiek gemotiveerd.