Door hogere pensioenleeftijd stijgt het aantal gepensioneerden niet meer

In 2006 was het een zeldzaamheid dat werknemers na hun 65ste nog werkten. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

In 2015 was de gemiddelde nieuwe pensioenganger nog 64 jaar en 2 maanden, in 2000 was het zelfs met 60 jaar en 2 maanden al bekeken met het arbeidzame leven. Vanaf 2007 begon de pensioneringsleeftijd te stijgen, zowel door aangescherpte regels die prepensonering minder interessant maakten, als door een ingezette campagne om langer door te werken. In 2013 begon ook het stapsgewijs verhogen van de bij wet bepaalde AOW-leeftijd. Die ligt op dit moment op 66 jaar en vier maanden.

In 2006 was het een zeldzaamheid dat werknemers na hun 65ste nog werkten. Mensen stopten aanzienlijk jonger met werken, geholpen door een arsenaal aan vroegpensioenregelingen en door handig gebruik te maken van ontslagregels. Daardoor stopte in 2006 bijna iedereen (88 procent) voor zijn 65ste. Vorig jaar was dat nog maar 34 procent. In 2006 was een kwart van de pensioengangers zelfs jonger dan 59 jaar. Vorig jaar kwam dat nauwelijks nog voor: 5 procent.

Door de gestaag stijgende leeftijd van pensionering is het aantal gepensioneerden de afgelopen jaren nauwelijks gestegen. Tot 2015 steeg hun aantal gemiddeld elk jaar met 1,8 procent, van 2,432 miljoen in 2001 tot 3,120 miljoen in 2015. Maar sinds 2015 steeg het aantal gepensioneerden nog maar met een half procent per jaar, naar 3,189 miljoen eind vorig jaar. Omdat ook de bevolking groeide in die jaren steeg het aandeel gepensioneerden in het totaal van de bevolking niet meer, aldus het CBS.

Het CBS onderzocht ook, in samenwerking met TNO, wanneer de huidige 40-plussers met pensioen willen gaan. Gemiddeld kiezen ze voor een leeftijd van 64,5 jaar, hoewel een kwart tot eenderde het nog niet weet. Minder uren werken zou voor bijna de helft van de mensen reden zijn om langer door te werken.