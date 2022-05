Door hoge werkloosheid strijden Chinese jongeren om de ‘ijzeren rijstkom’: een baan als ambtenaar

Elfduizend studenten nemen deel aan de diploma-uitreiking van de universiteit van Wuhan vorig jaar juni. Onder hen tweeduizend afgestudeerden die er een jaar eerder niet bij konden zijn vanwege corona. Beeld AFP

Toen Hua (25) drie jaar geleden afstudeerde als bachelor in de economie, zag ze haar klasgenoten mooie banen aannemen bij banken en privébedrijven. Het leek allemaal vanzelfsprekend. Hua zelf bleef doorstuderen: over twee maanden krijgt ze haar masterdiploma. Maar nu liggen de mooie banen niet meer voor het oprapen. De tijden zijn veranderd en dus heeft Hua haar doel bijgesteld: deelnemen aan een overheidsexamen, en een plaatsje zien te veroveren binnen de ambtenarij.

‘Ik was zo naïef, ik wilde blijven studeren en een hoger diploma halen’, zegt Hua, die studeert in Nanjing, een provinciehoofdstad in het zuiden van China. Om haar kans op een overheidsbaan niet in gevaar te brengen, wil ze alleen met haar voornaam in de krant. ‘Maar nu is de concurrentie vele malen groter. Vóór de pandemie kon je met een bachelordiploma zo bij een bank aan de slag. Nu ben je zelfs met een masterdiploma van een topuniversiteit niet zeker van een sollicitatiegesprek.’

Hua heeft pech: ze komt op de arbeidsmarkt in wat door Chinese experts is uitgeroepen tot ‘het moeilijkste jaar ooit om als starter aan de bak te komen’. Dit jaar studeren 10,76 miljoen Chinezen af, 18 procent meer dan vorig jaar, terwijl het aantal vacatures door lockdowns en politieke ingrepen met 4,5 procent is afgenomen. Daar komt bovenop dat steeds meer Chinese studenten in het buitenland meteen na hun afstuderen terugkeren: dit jaar 1,1 miljoen. Gevolg: de concurrentie is moordend.

De ‘ijzeren rijstkom’: een baan als ambtenaar

Voor Chinese jongeren, opgegroeid met dubbele economische groeicijfers, is het een hard ontwaken. Toen zij aan hun studie begonnen, waren er nog banen in overvloed. Maar de groeisectoren van toen (internet, bijlessen, vastgoed) zijn vorig jaar door de overheid aan banden gelegd, en de nieuwe (hightech, groene energie) zijn nog in opbouw. Veel bedrijven lijden ook onder de lockdowns. In maart – normaliter de ‘gouden maand’ voor starters op de arbeidsmarkt – liep de jeugdwerkloosheid op tot 16 procent. Vier jaar geleden was dat 10,4 procent.

Veel jonge Chinezen zoeken hun toevlucht tot de oude, vertrouwde ‘ijzeren rijstkom’: een vaste baan in de overheidssector, die levenslang werkzekerheid biedt. Daarvoor moeten ze deelnemen aan overheidsexamens. Voor het nationale examen van dit jaar meldden zich 2,12 miljoen kandidaten, 35 procent meer dan vorig jaar. Voor de nationale en provinciale examens samen zijn er dit jaar 6,6 miljoen gegadigden, 41 procent meer dan in 2018.

Een baan ‘in het systeem’, zoals Chinezen het noemen, levert vaak een bescheiden salaris op, maar biedt vooral zekerheid in onzekere tijden. ‘De vergoeding is oké’, zegt Hua, die als jonge vrouw op eigen benen wil staan. ‘Ik zal er niet rijk van worden, maar het is genoeg om een stabiel leven te leiden. Je hoeft niet te werken in het weekend, je geniet goede sociale zekerheid en ontvangt een hoge woontoelage. Misschien kan ik zelfs mijn eigen huis kopen.’ Overigens moeten sommige Chinese ambtenaren wel veel overuren maken, zeker als ze betrokken zijn bij de epidemiebestrijding.

Voor een baan op het postkantoor in Tibet meldden zich 20.813 kandidaten

Maar met zo veel gegadigden is het dringen op de overheidsexamens. Om meer mensen aan het werk te helpen, zijn miljoenen nieuwe overheidsvacatures in het leven geroepen, waarvan een deel is voorbehouden aan jongeren die pas afgestudeerd zijn. Maar het aantal kandidaten groeit sneller. Op het nationaal examen van dit jaar waren er 2,12 miljoen deelnemers voor 31.200 banen: een slaagkans van 1 op 68. Twintig jaar geleden was dat nog 1 op 16.

Op provinciale examens dingen vaak honderden of zelfs duizenden kandidaten mee naar één positie. De meest begeerde overheidsvacature was dit jaar een baan op een postkantoor in Tibet waarvoor geen enkel diploma was vereist: daarvoor meldden zich 20.813 kandidaten.

Ook Hua voelt de concurrentie toenemen. Ze deed al eerder deel mee aan een nationaal en een provinciaal examen, maar haalde het telkens niet. Nu bereidt ze zich voor op een examen op stadsniveau, waar de lat iets lager ligt. ‘Als je drie jaar geleden een baan in het systeem wilde, had je genoeg aan 120 punten’, zegt ze, verwijzend naar de eerste ronde, een schriftelijke proef met een maximumscore van 200. ‘Nu ben je zelfs met 140 punten niet zeker of je door de schrijftest komt.’

Populariteit overheidsbanen is een signaal van de verzwakking van de privésector

Voor haar vorige examens studeerde Hua drie maanden, nu denkt ze dat ze er beter een half jaar voor kan uittrekken. Met vragen over wiskunde, taal, maar ook politiek en ideologie vraagt de test veel feitenkennis. ‘De bibliotheek zit vol jongens en meisjes die van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat studeren voor het overheidsexamen. Mijn gevoel is dat de economie naar beneden gaat, en dat iedereen wil deelnemen. De concurrentie wordt steeds heviger.’

Veel economen maken zich zorgen over de toenemende populariteit van de overheidsbanen. Ze zien het als een signaal van de verzwakking van de privésector, die de afgelopen decennia de grote motor was van groei en innovatie in China. Economen zien met lede ogen aan dat zelfs de hoogst opgeleide studenten hun toevlucht nemen tot een veilig ambtenarenbestaan, waar ze hun kennis en talent vaak onvoldoende benutten.

Door de felle concurrentie op de overheidsexamens gaan de ambtenarenbanen intussen steeds vaker naar overgekwalificeerde kandidaten. In een stadsdistrict van Beijing – de onderste sport van de ambtenarij – bleek eerder deze maand 95 procent van de nieuwe ambtenaren een master- of doctorsdiploma op zak te hebben. De positie van buurtwerker – het allerlaagste postje – ging naar een promovendus van de gerenommeerde Peking Universiteit. De meest gelezen reactie op Chinese sociale media: wat een enorme verspilling van talent.