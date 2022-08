Door hoge stroomprijzen blijft deel van subsidie duurzame energie waarschijnlijk ongebruikt

Energiepark Haringvliet op Goeree-Overflakkee. Beeld Arie Kievit

Voor de subsidieregeling van duurzame energie, waarvan maandagmiddag om 17 uur de tweede inschrijfronde sluit, is dit jaar 13 miljard euro beschikbaar. Deze bedragen zijn veel hoger dan de voorgaande jaren, omdat het kabinet eerder 6 miljard extra had vrijgemaakt. Daarnaast is vanwege de hogere verwachte CO2-prijs het budget dit jaar eenmalig 2 miljard euro hoger om zo meer projecten een kans te bieden.

Ondernemers kunnen tot 6 oktober in vijf verschillende rondes een aanvraag indienen. Bij elke fase is er per bespaarde CO2-uitstoot meer geld ter beschikking, zodat de meest efficiënte projecten als eerste geld kunnen ophalen. Welke partijen subsidie krijgen, zal pas later bekend worden; de cijfers over 2021 zijn pas recent bekend.

De daadwerkelijke uitbetaling van subsidie is lager dan de toegekende bedragen, omdat projecten niet doorgaan of er door de hogere stroomprijs minder subsidie nodig is. Door dit effect blijft er altijd geld op de plank liggen en is besloten het budget te verhogen.

De subsidiebedragen worden over meerdere jaren uitgesmeerd, zodat de rijksoverheid per jaar veel lagere bedragen uitkeert. In 2020, het laatste jaar waarvan alle cijfers inmiddels bekend zijn, is er 1,6 miljard euro aan subsidie uitgekeerd. Het grootste deel gaat naar projecten met opwekking van duurzame elektriciteit (915 miljoen). Ook projecten waarbij op duurzame wijze warmte wordt opgewekt, zoals bij biovergisting, ontvangen veel subsidie (650 miljoen).

Als je inzoomt op verschillende technieken blijkt de meeste subsidie naar zonne-energie te gaan. Biomassa verliest aan populariteit.

Hoeveel geld de komende jaren daadwerkelijk wordt uitgekeerd is nog ongewis. Gezien de hoge huidige stroomprijzen zullen duurzame projecten sneller rendabel zijn en is vermoedelijk veel minder subsidie nodig dan begroot.