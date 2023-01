Door het oog van de naald: vogelgriep ging rond bij nertsen in Spanje

Geruimde nertsen. Beeld AFP

Van de elf medewerkers die met de dieren in aanraking kwamen, raakte niemand besmet. Dat is door het oog van de naald, schrijven Spaanse wetenschappers die het voorval beschrijven in vakblad Eurosurveillance.

Het vogelgriepvirus blijkt, bij toevallige besmettingen van mensen, liefst de helft van de keren dodelijk. Anders dan bij corona zijn het vaak jonge mensen die erdoor worden getroffen. Zo belandde in Ecuador vorige week nog een 9-jarig meisje ernstig ziek in het ziekenhuis met H5N1.

Virologen zijn er dan ook zeer beducht op dat het virus niet ‘leert’ van mens op mens over te springen, door een poosje rond te gaan onder zoogdieren zoals varkens of nertsen.

Enige ontbrekende stap

‘Mens-op-mensbesmetting is de enige stap die nog ontbreekt’, zegt desgevraagd viroloog Thijs Kuiken (Erasmus MC), zelf niet betrokken bij het voorval. ‘Dit virus is al wijdverspreid onder vogels. Soms gaat het van vogels naar de mens, die er ernstig ziek van kan worden. En het heeft genetische eigenschappen die passen bij betere transmissie tussen zoogdieren.’

In Spanje had het mis kunnen gaan, denkt ook Kuiken. ‘Ik denk dat ze in het begin niet zo goed doorhadden wat er precies aan de hand was. Gelukkig waren alle betrokken medewerkers goed gekleed en beschermd, vanwege de coronavoorschriften. Besmetting is in zo’n situatie altijd een risico.’

Extra pikant is dat de uitbraak plaatsvond in een toeristengebied, op nog geen 30 kilometer van bedevaartsoord Santiago de Compostela, precies in het griepseizoen. De ideale omstandigheden voor een zich snel over de wereld verspreidende grieppandemie.

Acht mutaties

Het virus dat rondging bij de Spaanse nertsen had zo’n acht genetische mutaties ondergaan, waaronder een die wetenschappers kennen van een Nederlandse bunzing met de vogelgriep. De mutatie, een kleine verandering op plek 271 in zijn ‘kopieergen’, voert de snelheid waarmee het virus zich voortplant op. ‘Maar van de andere mutaties is de biologische invloed onbekend’, aldus de wetenschappers.

De nertsen hebben het virus waarschijnlijk gekregen van wilde vogels. De nertsen werden immers gehouden in halfopen stallen. Verderop, aan de Spaanse kust, werden kort voor het voorval zeemeeuwen en jan-van-genten aangetroffen met een zeer nauw verwant H5N1-virus. Het lijkt de onderzoekers dan ook logisch dat de nertsen het virus hebben gekregen van een passerende vogel.

Bloederige massa

De uitbraak in Carral begon begin oktober, toen de boer bemerkte dat er ongewoon veel dieren in zijn stal doodgingen. Symptomen waren onder meer stuiptrekkingen, ongecontroleerd in rondjes lopen en bloederige slijmafscheiding uit hun snuit. Bij autopsie bleek dat de longen van de dieren waren veranderd in een ontstoken, bloederige massa.

Later die maand liep de sterfte verder op, totdat wekelijks ruim 4 procent van de dieren doodging. In sommige nertsenhokken stierven zelfs alle dieren. Op 18 oktober, precies twee weken na de eerste ontdekking van het H5N1-virus bij de nertsen, besloten de Spaanse autoriteiten de ruim 50 duizend nertsen te ruimen.

In totaal is het vogelgriepvirus al bij zo’n twintig soorten zoogdieren wel eens aangetroffen, uiteenlopend van zeehonden tot een zwarte beer in Canada. Tot dusver ging het echter altijd om geïsoleerde gevallen, van zoogdieren die kennelijk een besmettelijke vogel hadden gegeten. In Nederland werd het H5N1-virus al aangetoond bij enkele vossen, een otter, een bunzing en een das.